Yemen'de İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırısı protesto edildi

Yemen'de yüzlerce kişi İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıyı protesto etti.

Aktivistlerin çağrısı üzerine yüzlerce Yemenli cuma namazının ardından Taiz kent merkezindeki Hürriyet Meydanı'nda toplandı.

Protestocular Filistin bayrağının yanı sıra İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınayan pankartlar taşıdı.

İran destekli Husilerin kontrolündeki başkent Sana'nın farklı bölgelerinde de cuma namazı sonrası toplanan yüzlerce kişi İsrail'in saldırılarını kınadı.

Yemen'in ayrıca Hudeyde, Hacce ve Marib kentlerinde de yüzlerce kişi kılınan cuma namazının ardından İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Göstericiler, Gazze'deki direniş güçlerine destek mesajları içeren dövizler taşıdı.

Ne olmuştu?

İsrail ordusu 9 Mayıs Salı günü sabaha karşı İslami Cihad Hareketi'nin lider kadrosunu hedef aldığını savunarak abluka altındaki Gazze'ye saldırı başlatmıştı.

İsrail saldırılarında 6'sı çocuk 3'ü kadın olmak üzere 33 Filistinli hayatını kaybetmiş, 32'si çocuk 17'si kadın 93 Filistinli de yaralanmıştı.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda öldürülenler arasında İslami Cihad'ın üst düzey kadrosundan 6 isim de yer alırken, Filistinli gruplar ise bu saldırılara Gazze'den İsrail tarafına yüzlerce roket ve havan mermisi atarak karşılık veriyor.