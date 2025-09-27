Haberler

Yemen'de İsrail İHA'sı LPG Tankerine Saldırı Düzenledi

Güncelleme:
Pakistan İçişleri Bakanı Muhsin Rıza Nakvi, Yemen'de demirli bir LPG tankerine 17 Eylül'de İsrail'e ait bir İHA tarafından saldırı düzenlendiğini ve mürettebatın Husiler tarafından rehin alındığını açıkladı.

Pakistan İçişleri ve Narkotik Kontrolü Bakanı Muhsin Rıza Nakvi, 24'ü Pakistanlı olmak üzere 27 kişilik mürettebatın bulunduğu Yemen'de demirli bir LPG tankerinin, 17 Eylül'de İsrail'e ait bir insansız hava aracı (İHA) tarafından saldırıya uğradığını açıkladı.

Bakan Nakvi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Yemen'de Husilerin kontrolündeki Ras İsa Limanı'nda demirli bir LPG tankerine 17 Eylül'de İsrail İHA'sının saldırı düzenlediğini belirten Nakvi, tankerde 24 Pakistan, 2 Sri Lanka ve 1 Nepal vatandaşı olmak üzere 27 kişilik mürettebatın bulunduğunu kaydetti.

Nakvi, saldırı sonucu patlayan LPG tankının söndürüldüğünü belirterek, tankerin daha sonra Husi botları tarafından durdurulduğunu ve mürettebatın gemide rehin tutulduğunu aktardı.

Bakan ayrıca, tanker ve mürettebatın Husiler tarafından serbest bırakıldığını ve Yemen sularından çıktığını bildirdi.

Kaynak: AA / Bekir Aydoğan - Güncel
