Yemen'de İsrail Hava Saldırısında 46 Kişi Hayatını Kaybetti

SANA, 15 Eylül (Xinhua) -- Yemen'deki Husi grubu, çarşamba günü başkent Sana'ya yönelik İsrail hava saldırılarında aralarında yerel medya kuruluşlarında çalışan 26 kişinin de bulunduğu 46 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Husilerin yaptığı açıklamaya göre saldırılarda Tahrir Meydanı'nda bulunan 26 Eylül ve El-Yemen gazetelerinin ofisleri yıkıldı. Husiler, bu saldırının medya faaliyetlerini zayıflatmayacağını vurguladı.

Husi kontrolündeki sağlık yetkilileri, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 165 kişinin de saldırılarda yaralandığını bildirdi. Husilerin kontrolündeki el-Mesire televizyonu, hasar gören konutların ve enkaz altında süren arama kurtarma çalışmalarının görüntülerini yayımladı.

İsrail ordusu ise saldırıların askeri kamplar, Husilerin halkla ilişkiler merkezi ve bir yakıt deposunu hedef aldığını iddia ederek, bunun grubun düzenlediği insansız hava aracı ve füze saldırılarına karşı bir "yanıt" olduğunu ifade etti.

Saldırıda kendi ofisi de vurulan Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, saldırıların karşılıksız kalmayacağını söyleyerek misilleme sözü verdi.

Ülkenin kuzeyinin büyük bölümünü kontrol eden Husiler, İsrail'e karşı saldırılarını sürdüreceklerini ve Gazze'deki savaş ile ablukaya son verilmesi için baskı yapmaya devam edeceklerini bildirdi.