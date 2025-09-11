Yemen'de İsrail Hava Saldırılarında Can Kaybı 35'e Yükseldi

SANA, 11 Eylül (Xinhua) -- Yemen'in kuzeyinde Husilerin kontrolünde bulunan bölgelere İsrail'in düzenlediği hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 35'e, yaralıların sayısı ise 131'e yükseldi.

Husilerin kontrolündeki Sağlık Bakanlığı'nın çarşamba günü yaptığı açıklamada can kayıplarının çoğunun, 28 kişinin yaşamını yitirdiği, 113 kişinin de yaralandığı başkent Sana'da yaşandığı ve hayatını kaybedenlerin çoğunun gazeteci olduğu belirtildi. Kuzeydeki Cevf eyaletinde de 7 kişinin hayatını kaybettiği, 18 kişininse yaralandığı kaydedilirken, bu kişilerin sivil çalışanlar olduğu ifade edildi. Ayrıca kurtarma ekiplerinin enkaz altında arama çalışmalarının sürmesi nedeniyle can kayıplarının artabileceği uyarısında bulunuldu.

Görgü tanıkları, Sana'daki saldırılarda Savunma Bakanlığı, Husi askeri sözcüsü Yahya Seri'nin ofisi, bir askeri kamp ve bir yakıt depolama tesisinin hedef alındığını belirtti. Gruba ait El-Mesira televizyonu ise Cevf'teki saldırılarda hedef alınan noktalar arasında bir hükümet yerleşkesi, bir merkez bankası şubesi ve vilayetin başkenti Hazm'daki nüfus dairesinin de bulunduğunu aktardı. Haberde yakındaki evler ve sivil tesislerin de zarar gördüğü bildirildi.

Seri, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, 26 Eylül ve El-Yemen gazeteleri de dahil olmak üzere medya ofislerinin füze fırlatma rampası olarak kullanılmadığına dikkat çekerek, misillemede bulunacaklarını vurguladı.

Görgü tanıkları Sana'nın iç kesiminde, sözcünün ofisinin yanında bulunan Ulusal Müze'nin ağır hasar gördüğünü belirtti. Müze yetkilileri, binanın ve içindeki antik eserlerin korunması için UNESCO'nun acilen müdahale etmesini talep etti.

İsrail'in Yemen'e yönelik saldırıları son haftalarda yoğunlaştı. Grup, Sana'ya geçen ay düzenlenen bir saldırıda 12 üst düzey Husi liderinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.