Yemen'de İsrail Hava Saldırıları: 4 Ölü, 67 Yaralı
Husilere ait el Mesira Televizyonu, İsrail savaş uçaklarının Yemen'in başkenti Sana'ya hava saldırıları düzenlediğini ve hedefin hükümet binası ile askeri tesisler olduğunu bildirdi. Saldırılarda 4 kişi hayatını kaybetti, 67 kişi yaralandı.
SANA, 25 Ağustos (Xinhua) -- Husilere ait el Mesira Televizyonu, İsrail savaş uçaklarının pazar günü Yemen'in başkenti Sana'ya hava saldırıları düzenleyerek hükümet binası ve askeri tesisleri hedef aldığını bildirdi.
Hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e, yaralıların sayısı ise 67'ye yükseldi.
Kaynak: Xinhua / Güncel