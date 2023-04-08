Yemen'de İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa baskınları protesto edildi

Yemen'in çeşitli illerinde, İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa baskınlarına tepki amacıyla gösteriler düzenlendi.

Yemen'in güneybatısında Taiz ilinde aktivistlerin çağrısı üzerine, kent merkezindeki Özgürlük Meydanı'nda İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlarını protesto etmek için onlarca kişi toplandı.

Göstericiler, İsrail'in gerilimi tırmandırmasını kınayan ve Filistin halkının mücadelesini destekleyen ifadelerin yazılı olduğu dövizler taşıdı.

İran destekli Husilere bağlı haber ajansı SABA'nın haberine göre, başkent Sana ile Hudeyde illerinde de benzer gösteriler düzenlendi.

Sana ve Hudeyde'deki gösterilerde Müslüman toplumlara Filistin halkı ve Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarını durdurması için İsrail'e baskı yapmaları çağrısı yapıldı.

Ne olmuştu?

İsrail polisinin, Mescid-i Aksa'daki Müslümanlara ses bombası, kauçuk kaplı mermi ve coplarla orantısız güç kullanarak iki gece üst üste müdahale etmesi işgal altındaki Doğu Kudüs'te gerilimi tırmandırmış, olayların çıkmasına yol açmıştı.

İsrail ordusu, Lübnan'dan ülkenin kuzey bölgelerine bir dizi roket atıldığını ve ülkenin kuzey bölgelerinde uyarı sirenlerinin devreye girdiğini duyurmuştu.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, saldırıda 34 roket fırlatıldığını bildirmişti. İsrail ordusu, akşam saatlerinde de Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine üç havan mermisi atıldığını açıklamıştı.

Acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, saldırılarda şarapnel isabet eden bir İsraillinin hafif, bir kişinin de sığınağa kaçarken yaralandığını paylaşmıştı.

İsrail, roket saldırılarının, Hamas'ın Lübnan'da konuşlu unsurları tarafından düzenlendiğini duyurmuş ve Hamas'ı sorumlu tutmuştu.

İsrail, akşam saatlerinde Gazze'ye saldırı başlattığını açıklamış, buna karşılık Gazze'den İsrail yönüne roketler fırlatılmıştı.