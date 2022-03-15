Yemen'de insan hakları konulu kısa film festivali düzenlendi

Yemen'in Taiz kentinde Kültür Bakanlığı ve sivil toplum kuruluşlarından Saba Gençlik Kalkınma Vakfının iş birliğiyle düzenlenen "Yemen'in Onuru İnsan Hakları Kısa Film Festivali" başladı.

Avrupa Birliğinin Yemen Temsilciliği tarafından finanse edilen festival kapsamında insan hakları konulu 9 kısa film, Taiz'deki Er-Ravad Üniversitesi amfisinde seyircilerle buluşacak.

Saba Gençlik Kalkınma Vakfı Basın Sorumlusu Muhammed el-Haribi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 3 gün sürecek festivalin Yemen toplumunda ifade özgürlüğü ve insan haklarını güçlendirmek için bir fırsat olduğunu söyledi.

Haribi, "Bu etkinlikle Yemenli gençlere, görüşlerini, sanatsal mesajlar ve etkili bir yöntemle ortaya koyabilme fırsatı sunuluyor." dedi.

Yemen'deki iç savaş

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Ülkede yaklaşık 7 yıldır süren çatışmalarda yaklaşık 377 bin kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz ise korkunç boyutlara ulaştı.