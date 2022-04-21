Yemen'de İç Savaş Yüzünden Binlerce Okul Yıkıldı

AL-RADHMAH, 21 Nisan (Xinhua) -- Yemen'deki öğretmen sendikalarına göre ülkede yaşanan iç savaşın bir sonucu olarak binlerce okul yıkıldı ve kullanılmaz duruma geldi. Açıklamada, Yemen'de buna bağlı olarak genç nesil arasında okuma yazma bilmeyenlerin sayısının arttığının ve ülkenin geleceğinin giderek tahrip edildiğinin altı çizildi.

Yemen'in batısındaki İb vilayetinin Al-Radhmah bölgesinde, Shuhada-Alwahdah okulunun yıkıntıları arasında gezinen Yemenli öğrenciler, 11 Nisan 2022. (Fotoğraf: Mohammed Mohammed/Xinhua)

Yemen'in batısındaki İb vilayetinin Al-Radhmah bölgesinde bulunan Shuhada-Alwahdah okulunun yıkılmış binası içinde Yemenli bir öğrenci görülüyor, 11 Nisan 2022. (Fotoğraf: Mohammed Mohammed/Xinhua)

Yemen'in batısındaki İb vilayetinin Al-Radhmah bölgesinde bulunan Shuhada-Alwahdah okulunun yıkılmış binasında Yemenli öğrenciler görülüyor, 11 Nisan 2022. (Fotoğraf: Mohammed Mohammed/Xinhua)

Yemen'in batısındaki İb vilayetinin Al-Radhmah bölgesinde, yıkılan Shuhada-Alwahdah okulunda yemenli bir çocuk kitap okuyor, 11 Nisan 2022. (Fotoğraf: Mohammed Mohammed/Xinhua)

Xinhua / Güncel