Yemen'de Husilerin petrol limanlarına saldırısı memur maaşlarının ödenmesini zorlaştırıyor

Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi, Husilerin petrol ihraç limanlarına saldırıları sonrasında bu aydan itibaren memur maaşlarının ödenmesinde sorunlarla karşı karşıya kalınacağını duyurdu.

Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi, Husilerin petrol ihraç limanlarına saldırıları sonrasında bu aydan itibaren memur maaşlarının ödenmesinde sorunlarla karşı karşıya kalınacağını duyurdu.

Resmi haber ajansı SABA'nın, Alimi'nin Al Arabiya televizyon kanalına verdiği röportajdan yaptığı alıntıya göre, Alimi, "Husilerin saldırıları, petrol ihracatının durmasına sebep oldu." dedi.

Alimi, Husi milislerin Hadramevt ve Şebve illerindeki üç petrol limanına saldırıları sonucu verdiği zarara ilişkin, "Husi saldırıları sonucu zarar gören pompanın devlete maliyeti 50 milyon dolar. Ayrıca, en az 6 ay içinde tamir edilebilir." ifadelerini kullandı.

Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik krize işaret eden Alimi, memur maaşlarının bu aydan itibaren ödenmesinde sorunlar yaşanacağını söyledi.

Alimi, terörist Husi milislerinin uzatılmasına karşı olmalarına rağmen, meşru hükümetin BM'nin insani ateşkesine bağlı kalmayı sürdürdüğünü vurguladı.

Alimi'nin belirttiği konulara ilişkin Husilerden henüz bir açıklama yapılmadı.

6 aylık ateşkesin ardından Husilerin saldırıları

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen hükümeti ile Husiler arasında 6 ay devam eden ateşkes, 2 Ekim'de sona ermişti.

Husiler, ekim ayında Hadramevt vilayetinin idari merkezi Mukella kentinde bulunan Dabbe Petrol Limanı ile Şebve'deki En-Nuşeyme Petrol Limanı'nı, 9 Kasım'da da Kuna Limanı'nı hedef almıştı.

Husilerden yapılan açıklamada, "Dabbe Limanı'ndan ham petrol yağmalamaya çalışan bir gemiyi önlemek için küçük bir uyarı olarak saldırıyı gerçekleştirdik." ifadesi kullanılmıştı.

Saldırı, uluslararası düzeyde kınanırken, Husilere gerilimi tırmandırmama ve bu tür saldırılara son verme çağrıları yapılmıştı.

Ülkede yıllardır süren çatışmalarda yaklaşık 377 bin kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz ise korkunç boyutlara ulaştı.