Yemen'de Husilerin İHA ile düzenlediği saldırıda GGK'ya bağlı 1 asker öldü

Yemen'de Husilerin insansız hava aracı (İHA) ile düzenlediği saldırıda, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi (GGK) güçlerine mensup bir asker öldü, bir asker de yaralandı.

Yemen'de Husilerin insansız hava aracı (İHA) ile düzenlediği saldırıda, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi (GGK) güçlerine mensup bir asker öldü, bir asker de yaralandı.

GGK'ya bağlı Şebve Savunma Kuvvetleri'nden konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Marib'in güneyinde yer alan Harib cephesine Husilerce İHA kullanılarak düzenlenen saldırıda Fuad Cabir el-Keldi'nin hayatını kaybettiği, Sami Said Badas'ın da yaralandığı belirtildi.

Husiler tarafından konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Yemen'deki iç savaş

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de hükümet ile Husiler arasında 2 Nisan 2022'de başlayan ateşkes, 2 Ekim 2022'de sona ermişti.

Suudi Arabistan ve Ummanlı heyetler, Yemen'de ateşkesin yenilenmesine yönelik uluslararası ve bölgesel çabalar kapsamında 8 Nisan'da İran destekli Husilerin kontrolündeki Sana'da temaslara başlamış, heyetler 13 Nisan'da Sana'dan ayrılmıştı.

Yemen Dışişleri Bakanı Ahmed Avad bin Mubarek, Suudi Arabistan heyeti ile Husiler arasındaki görüşmelerin Ramazan Bayramı'nın ardından yeniden başlayacağını açıklamıştı.