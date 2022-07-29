Yemen'de Husilerin alıkoyduğu gazetecinin sağlık durumu kritik

Yemen'de İran destekli Husiler tarafından alıkonulan gazeteci Tevfik el-Mansuri'nin ailesi, Yemenli gazetecinin sağlık durumunun kritik olduğunu duyurdu.

Mansuri'nin ailesi, Husiler tarafından Sana'da bir hapishanede tutulan 36 yaşındaki gazetecinin sağlık durumuna ilişkin son bilgileri paylaştı.

Aile, Mansuri'nin sağlık durumuna ilişkin hazırladığı yazılı açıklamayı Yemen Gazeteciler Sendikası, Kızıl Haç Örgütü, Birleşmiş Milletler Yemen Ofisi, insan hakları ve düşünce özgürlüğüyle ilgilenen sivil toplum kuruluşlarına gönderdi.

Gazetecinin sağlık durumunun kritik olduğu ve hayati tehlikesi bulunduğu belirtilen açıklamada, Mansuri'nin acilen hastaneye nakledilmesi gerektiği ancak Husilerin tedavi için nakil işlemini aylardır reddettiği aktarıldı.

Yemenli gazetecinin sağlık durumunun hapiste kaldığı yıllarda gördüğü fiziksel ve psikolojik işkence, yetersiz beslenme, fazla güneşe maruz kalma, tedavi ve ilaç temini haklarından mahrum edilme gibi nedenlerle bozulduğu, hapishanedeki sorumlu kişinin, Mansuri ile arkadaşlarını, tedavi haklarındandan mahrum bırakarak yavaş yavaş öldürmekle tehdit ettiği ve bu tehdidi bir anlamda gerçekleştirdiği ifade edildi.

Mansuri'nin hayatından Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi ile hapishane yönetiminden mesul Abdulkadir el-Murteda'nın sorumlu olduğu kaydedilen açıklamada, insan hakları örgütlerine gazetecinin hastaneye nakli için Husilere baskı yapmaları çağrısında bulunuldu.

Öte yandan Yemenli gazeteci Sam el-Gubari de Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Mansuri'nin Husilerin tıbbi ihmali nedeniyle her an ölebileceğini ifade etti.

Gubari, uluslararası kuruluşları ve etkin isimleri, Mansuri'nin serbest bırakılması için sarf edilen çabalara destek vermeye çağırdı.