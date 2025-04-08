Yemen'de Husilere Karşı Kara Harekâtı Hazırlığı

Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi, "Husilerden kurtuluş mücadelesinde yoğun bir şekilde son anlara yaklaşılıyor" dedi.

Alimi, 7 Nisan 2022'de kurulan Başkanlık Konseyi'nin 3. kuruluş yıl dönümünde Amerikan CNN kanalının, uluslararası arenada meşruiyete sahip Yemen hükümetinin, Husilere karşı geniş çaplı bir kara harekatı hazırlığında olduğunu duyurmasının ardından X hesabından açıklama yaptı.

Alimi açıklamasında, "Başkanlık Konseyi'nin 4. yılı başında belirleyici an yaklaşırken kurtuluş mücadelesinde etkin bir destek ve safların birliği için" çağrı yaptı.

CNN televizyonu, 6 Nisan'da bölgedeki bazı diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberinde, uluslararası alanda tanınan Yemen hükümetinin, stratejik Hudeyde Limanı'nın geri alınmasını da içerecek şekilde, güney, doğu ve batı sahili gibi birçok cepheden geniş çaplı bir kara harekatı başlatmaya hazırlandığını aktarmıştı.