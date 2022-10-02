Yemen'de Husilerce döşenen yaklaşık 4 bin mayın imha edildi

Yemen'de eylül ayında, İran destekli Husiler tarafından döşenen yaklaşık 4 bin mayının kontrollü şekilde imha edildiği bildirildi.

Suudi Arabistan'ın Yemen'deki mayınları temizlemek için başlattığı Mayın Temizleme Projesinin (MASAM) Twitter hesabından yapılan açıklamada, ülkenin farklı yerlerinde mayın temizleme çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Eylül ayında ülkenin farklı kentlerinde yapılan çalışmalar kapsamında yaklaşık 4 bin mayının kontrollü bir şekilde imha edildiği aktarılan açıklamada, "Husi milisleri tarafından yerleştirilen mayınlar, savaş yılları boyunca çocuk ve kadınlar da olmak üzere çok sayıda sivilin ölümüne ve yaralanmasına neden oldu." ifadelerine yer verildi.

Mayınlar hala etkin

Sivil can kayıplarının azalmasına rağmen ateşkesin geçerli olduğu süre boyunca pek çok ilde yerleştirilmiş mayınların infilakı, ölüm ve yaralanmalara neden olmaya devam ediyor.

Sivil toplum kuruluşu Yemen Mayın Gözlemevi tarafından 1 Ağustos'ta yapılan açıklamada, "2 Nisan'dan 1 Ağustos'a kadar süren ateşkes döneminde, Husilerin Yemen'in pek çok bölgesine yerleştirdiği mayınlar ve savaş kalıntılarının infilakı sonucu 168 sivilin zarar gördüğünü belgeledik." denilmişti.

Açıklamada, 28'i çocuk, 4'ü kadın olmak üzere 57 kişinin yaşamını yitirdiği; 47'si çocuk ve 8'i kadın olmak üzere 111'nin yaralandığı aktarılmıştı.

Mayın patlamalarından en fazla zarar gören kentin, 69 ölü ve yaralı ile ülkenin batısındaki Hudeyde olduğu, ikinci sırada 26 ölü ve yaralı ile güneybatıdaki Taiz'in yer aldığı kaydedilen açıklamada, diğer olayların da kuzeybatıdaki Hacce, orta kesimde yer alan El-Beyda ve Marib, kuzeydeki Sada ve Cevf, güneybatıda Lahec ile başkent Sana'nın doğusundaki Nihm ilçelerinde yaşandığı kaydedilmişti.