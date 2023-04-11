Yemen'de Husiler, Umman Sultanlığı'nın barış çabalarından umutlu olduklarını bildirdi

Yemen'de Husilerin Siyasi Büro Üyesi Ali el-Kuhum, Umman Sultanlığı'nın ülkede barış için gösterdiği çabaların ilerlemesi ve başarılı olması konusunda umutlu olduklarını ifade etti.

Yemen'de Husilerin Siyasi Büro Üyesi Ali el-Kuhum, Umman Sultanlığı'nın ülkede barış için gösterdiği çabaların ilerlemesi ve başarılı olması konusunda umutlu olduklarını ifade etti.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Kuhum, "Bizler Umman Sultanlığı tarafından gösterilen çabaların başarıya ulaşması ve ilerlemesi konusunda ümit varız" dedi.

Aracılık çabalarından duyduğu memnuniyeti dile getiren Kuhum şunları dile getirdi:

"Yüksek tempoda müzakereler ve hareketlilik devam ediyor. Barışın gelmesi için Umman'ın aracılığı teşekkürü hakediyor. Özellikle Sana'ya Suudi Arabistan heyeti ile Husi liderleriyle müzakerelerin icrası kayda değer."

"Sana'nın kapısı açık ve eli barış için uzanmış durumda" diyen Kuhum, önceliklerinin insani yardım, işgalin sonlandırılması, kuşatmanın kaldırılması, saldırganlığın durdurulması, esirlerin serbest bırakılması, yeniden imar, zararın tazmininin yanı sıra Yemen'in bağımsızlığı ve egemenliğine saygı ile dış vesayet olmaksızın Yemenlilere, kendi sorunlarını kendilerinin çözme imkanı verilmesi olduğunu kaydetti.

Suudi Arabistan ve Umman Sultanlığı'ndan pazar günü Sana'yı ziyaret eden iki heyet, Husi liderleriyle barışın sağlanmasına ilişkin konuları ele almıştı.

Uluslararası ve bölgesel çabaların yoğunlaştığı bu süreçte, 2 Ekim 2022'de son bulan ve 6 ay süren ateşkesin yenilenmesi için yoğun temaslar yürütülüyor.