Yemen'de Husiler, İsrail'in Sana Havalimanı'na Saldırdığını Duyurdu
Husilere ait El-Mesire televizyonu, İsrail ordusuna ait uçakların Yemen'in başkenti Sana'daki havaalanına saldırdığını bildirdi. Saldırı sonrası can kaybı ve yaralı olup olmadığına dair henüz bir bilgi verilmedi.
Yemen'deki Husiler, başkentteki Sana Havalimanı'na İsrail'in hava saldırısı düzenlediğini açıkladı.
Husilere bağlı El-Mesire televizyonu, İsrail ordusuna ait uçaklarının Sana Havalimanı'na saldırdığını duyurdu.
İsrail saldırısı sonrasında can kaybı ve yaralı konusunda henüz bilgi verilmedi.
İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, bir süre önce X hesabından yaptığı açıklamada, havalimanının kırmızı alan içine alındığı bir harita paylaşmıştı.
Açıklamasında "Sana Uluslararası Havalimanı bölgesinde bulunan herkes için acil uyarı" diyen Adraee, alan ve çevresinin derhal boşaltılmasını istemişti.
Kaynak: AA / Çağrı Koşak - Güncel