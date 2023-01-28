Yemen'de Husiler ile hükümet güçleri arasında çıkan çatışmada 3 milis öldü

Yemen'de İran destekli Husilerin, hükümet güçleriyle girdikleri çatışmada 3 üst düzey milisin öldüğü belirtildi.

Husilere ait SABA haber ajansına göre, bugün başkent Sana'da, 2 yüzbaşı ve 1 albay, son yolculuğuna uğurlandı.

Haberde, milislerin vatanı müdafaa görevini yerine getirirken öldükleri kaydedildi ancak ölüm zamanı ve mekanlarına ilişkin bilgi verilmedi.

Öte yandan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyinden (GGK) yapılan yazılı açıklamada, Husilerin, Lahic kentinin kuzeyindeki Ed-Dahi bölgesine insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlediği aktarıldı.

Saldırı nedeniyle bölgede bir Yemenliye ait traktörün kullanılamaz hale geldiği kaydedildi.

GGK'ye bağlı Güney Silahlı Kuvvetleri tarafından dün yapılan yazılı açıklamada da Husi milislerin, Lahic'in kuzeyindeki Tur el-Baha cephesindeki 4. Tugay'ın mevzilerine sızmaya çalıştığı, çıkan çatışmada GGK kuvvetlerinden 1 askerin öldüğü, 1'inin yaralandığı belirtilmişti.

İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de 2017'de kurulan BAE destekli GGK, geçici başkent Aden dahil olmak üzere, ülkenin güneyinde etkinlik gösteriyor.