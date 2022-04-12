Yemen'de Husiler hükümetle esir değişimine hazır olduklarını duyurdu - Haberler

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Yemen'de Husiler hükümetle esir değişimine hazır olduklarını duyurdu

AA - Hamdi Yıldız - Güncel
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Yemen'de Husiler hükümetle esir değişimine hazır olduklarını duyurdu

Yemen'de İran destekli Husiler, hükümetle esir değişimine hazır olduklarını açıkladı.

Yemen'de İran destekli Husiler, hükümetle esir değişimine hazır olduklarını açıkladı.

Husilere bağlı Saba haber ajansının verdiği bilgiye göre, Esir İşleri Ulusal Komitesi Başkanı Abdulkadir el-Murtaza, Birleşmiş Milletler Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg ile bir araya geldi.

Sana'da gerçekleşen görüşmede Murtaza, Grundberg'den, hükümete anlaşmanın uygulanması konusunda baskı yapmasını istedi ve esir değişimine hazır olduklarını bildirdi.

Husilerden 28 Mart'ta yapılan açıklamada, hükümetle her iki taraftan toplamda 2 bin 223 esirin takas edilmesi konusunda anlaştıklarını duyurmuştu.

AA / Hamdi Yıldız - Güncel

Birleşmiş Milletler, Yemen, İran, Güncel, Haberler

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