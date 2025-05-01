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Yemen'de Husiler ABD'nin 5 Hava Saldırısını Duyurdu

Yemen'de Husiler ABD'nin 5 Hava Saldırısını Duyurdu
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Husilere ait El-Mesira televizyonunda yapılan açıklamada, ABD ordusunun Yemen'in Saada kenti çevresine 5 hava saldırısı düzenlediği belirtildi. Daha önceyse Husiler, Cevf iline yönelik hava saldırıları olduğunu da bildirmişti.

Yemen'deki Husiler, ABD ordusunun ülkenin kuzeybatısındaki Saada kenti çevresine 5 hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Husilere ait El-Mesira televizyonunda yayınlanan haberde, Saada kenti çevresine ABD'nin 5 hava saldırısı gerçekleştirdiği belirtildi.

Haberde, saldırıların ayrıntılarına ilişkin ise bilgi verilmedi.

Husiler, gün içinde Yemen'in kuzeyindeki Cevf ilinin bazı ilçelerine ABD'nin bir dizi hava saldırısı düzenlediğini açıklamıştı.

Yemen'e hava saldırıları

Husiler, 7 Mart'ta yaptıkları açıklamada, İsrail'e Gazze'ye yardımların girişine izin vermesi için 4 gün süre tanıdıklarını, aksi takdirde İsrail'e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacaklarını duyurmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump ise Truth Social platformundan 15 Mart'ta yaptığı açıklamada, orduya Yemen'deki Husilere karşı "büyük bir saldırı" başlatma talimatı verdiğini belirtmişti.

Kaynak: AA / Mohammed Sameai - Güncel
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