Yemen'de Husiler 8 yıldır alıkoydukları Tümgeneral Receb'i serbest bıraktı

Yemen'deki İran destekli Husiler, 2015'ten bu yana alıkoydukları Tümgeneral Faysal Receb'i serbest bıraktı.

Yemen ordusunda 119. Piyade Tugay Komutanı olan Receb, ramazan ayında serbest bırakılan, eski Savunma Bakanı Mahmud es-Subeyhi, eski Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'nin kardeşi Tuğgeneral Nasır Mansur Hadi ile 2015'te aynı günde Husiler tarafından Lahic kentinde alıkonulmuştu.

Yemenli aktivistler ve kabilelerin önde gelenlerinden oluşan bir heyet, Husilerin kontrolündeki Sana'ya giderek serbest bırakılan Receb'i karşıladı.

Husilerin esirler dosyası sorumlusu Abdulkadir el-Murtada, basına yaptığı açıklamada, Ebyen ve Hadramevt illerinden Sana'ya gelen kabileler arabuluculuğu ile Receb'in serbest bırakıldığını belirtti.

Yemen hükümetinin Esir ve Tutuklu Müzakere Heyeti Sözcüsü Macid Fedail, dün yaptığı açıklamada, önceki esir takası anlaşmasına Tümgeneral Receb'in de dahil edilmesi için çok baskı yaptıklarını, ancak Husilerin bunu reddettiğini açıklamıştı.

Ebyenli Tümgeneral Receb, Yemen ordusunda yaklaşık yirmi yıldır Sada ve Amran (kuzey) vilayetlerinde Husilere karşı savaşan en önde gelen askeri liderlerden biri olarak biliniyor.

Husiler ile Yemen hükümeti arasındaki "esir takası"

Yemen hükümeti ile Husiler, Birleşmiş Milletler gözetiminde 11 Mart'ta İsviçre'de esir takası görüşmelerine başlamıştı.

Taraflar, müzakereler sonucu 20 Mart'ta aralarında 4 gazeteci ile tanınmış siyasi, askeri ve güvenlik yetkililerinin de bulunduğu 887 kişinin karşılıklı olarak serbest bırakılması konusunda anlaşmaya varmıştı.

Yemen hükümetinin Esir ve Tutuklu Müzakere Heyeti Sözcüsü Fedail, 14 Nisan'da başlayan ve 3 gün süren esir değişiminde iki taraftan yaklaşık 900 kişinin serbest bırakıldığını açıklamıştı.