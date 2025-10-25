Haberler

Yemen'de Husiler 7 BM Yardım Görevlisini Gözaltına Aldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yemen'in başkenti Sana'da Husiler, Birleşmiş Milletler'e bağlı 7 yardım görevlisini evlerinden çıkararak gözaltına aldı. Gözaltına alınanlardan dördü cuma, geri kalanı ise perşembe günü tutuklandı. BM Yemen Özel Temsilcisi, Husilerin 53 BM personeli ve birçok yardım görevlisini keyfi olarak gözaltında tuttuğunu bildirdi.

SANA, 25 Ekim (Xinhua) -- Yemen'de Husiler başkent Sana'da 7 Birleşmiş Milletler yardım görevlisini daha evlerinden çıkararak gözaltına aldı.

Bir Husi kaynağı adının açıklanmaması koşuluyla cuma günü Xinhua'ya verdiği demeçte, "Dördü bu gece (cuma) gözaltına alınırken, geri kalanı dün (perşembe) tutuklandı" dedi.

BM Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg de çarşamba günü yaptığı açıklamada BM'ye mensup 12 uluslararası yardım görevlisinin Husiler tarafından gözaltına alındıktan sonra Sana Havalimanı'ndan tahliye edildiğini söyledi.

Birden fazla Husi kaynağının verdiği bilgiye göre serbest bırakılma işlemi Husi grubuyla ilişkilerini sürdüren İran ve Umman dışişleri bakanlıklarının arabuluculuğunda gerçekleşti.

Grundberg, 53 BM personelinin yanı sıra çok sayıda yardım çalışanı, sivil toplum kuruluşu görevlisi ve diplomatik misyon çalışanının keyfi olarak gözaltında tutulmaya devam ettiğini de sözlerine ekledi.

Yeni tutuklamalar, Husi lideri Abdulmelik el-Husi'nin geçen hafta gruba ait El-Mesira televizyonda yayımlanan konuşmasının ardından gerçekleşti. Husi lideri konuşmasında BM yardım çalışanlarını İsrail için casusluk yapmakla ve ağustos ayında 12 üst düzey Husi yetkilisinin ölümüne yol açan İsrail hava saldırılarına yardım etmekle suçlamıştı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Duayen gazeteci Faik Çetiner hayatını kaybetti

Duayen gazeteci hayatını kaybetti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Japonya'dan Türkiye'ye geldi, ünlü basketbolcu yaşadığı o duruma isyan etti

Japonya'dan Türkiye'ye geldi, yaşadığı o duruma 3 ayda isyan etti
40 kilo veren ünlü komedyen Amy Schumer son halini paylaştı

40 kilo veren yıldız oyuncu son halini paylaştı
Yıldız Tilbe'den hayatının filme alınması fikrine sert tepki

Yıldız Tilbe soru sonrası resti çekti: Buradan yasaklıyorum
Aile katliamı! Anne ve babasını öldürüp intihar etti

O kentimiz aile katliamı ile sarsıldı
Japonya'dan Türkiye'ye geldi, ünlü basketbolcu yaşadığı o duruma isyan etti

Japonya'dan Türkiye'ye geldi, yaşadığı o duruma 3 ayda isyan etti
Süper Lig devinin yıldızının kombini olay oldu

Görüntüdeki ismi tanıdınız mı?
Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi kariyeri bitti

Siyasi kariyeri bitti
Yüzyılın Konut Projesi'nde ödeme planı belli oldu! İşte 1+1 ve 2+1 dairelerin fiyatı

Sosyal konutta ödeme planı belli oldu! İşte dairelerin fiyatı
Foça'daki selde kaybolan Bülent Kaptanoğlu'nun cansız bedenine ulaşıldı

Foça'daki selden 3 gün sonra acı haber
Khloe Kardashian'dan şaşırtan itiraf: 3 yıldır kimseyle birlikte olmadım

Ünlü isimden olay itiraf: 3 senedir elime erkek eli değmedi
Kurtlar Vadisi'nin Mematisi dizideki unutulmaz türküyü böyle söyledi

Vadinin Mematisi'nden unutulmayacak performans!
Stuttgart'tan Fenerbahçe'ye ırkçılık suçlaması

Yenilgiyi kabullenemediler! Stuttgart'tan Fenerbahçe'ye ağır suçlama
Galatasaray'dan hakem atamasına tepki: Değiştirin

Galatasaray'dan hakem atamasına tepki: Derhal değiştirin
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.