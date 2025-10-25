Yemen'de Husiler 7 BM Yardım Görevlisini Gözaltına Aldı

SANA, 25 Ekim (Xinhua) -- Yemen'de Husiler başkent Sana'da 7 Birleşmiş Milletler yardım görevlisini daha evlerinden çıkararak gözaltına aldı.

Bir Husi kaynağı adının açıklanmaması koşuluyla cuma günü Xinhua'ya verdiği demeçte, "Dördü bu gece (cuma) gözaltına alınırken, geri kalanı dün (perşembe) tutuklandı" dedi.

BM Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg de çarşamba günü yaptığı açıklamada BM'ye mensup 12 uluslararası yardım görevlisinin Husiler tarafından gözaltına alındıktan sonra Sana Havalimanı'ndan tahliye edildiğini söyledi.

Birden fazla Husi kaynağının verdiği bilgiye göre serbest bırakılma işlemi Husi grubuyla ilişkilerini sürdüren İran ve Umman dışişleri bakanlıklarının arabuluculuğunda gerçekleşti.

Grundberg, 53 BM personelinin yanı sıra çok sayıda yardım çalışanı, sivil toplum kuruluşu görevlisi ve diplomatik misyon çalışanının keyfi olarak gözaltında tutulmaya devam ettiğini de sözlerine ekledi.

Yeni tutuklamalar, Husi lideri Abdulmelik el-Husi'nin geçen hafta gruba ait El-Mesira televizyonda yayımlanan konuşmasının ardından gerçekleşti. Husi lideri konuşmasında BM yardım çalışanlarını İsrail için casusluk yapmakla ve ağustos ayında 12 üst düzey Husi yetkilisinin ölümüne yol açan İsrail hava saldırılarına yardım etmekle suçlamıştı.