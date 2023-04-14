Yemen'de Husi yetkililerle görüşen Suudi Arabistan ve Ummanlı heyetler ülkeden ayrıldı

Suudi Arabistan ve Ummanlı heyetler, İran destekli Husilerle, ülkede ateşkesin yenilenmesi ve barışı tesis etmenin yollarını görüştükleri 6 günlük ziyaretin ardından Yemen'in başkenti Sana'dan ayrıldı.

Suudi Arabistan ve Ummanlı heyetler, İran destekli Husilerle, ülkede ateşkesin yenilenmesi ve barışı tesis etmenin yollarını görüştükleri 6 günlük ziyaretin ardından Yemen'in başkenti Sana'dan ayrıldı.

Adını vermek istemeyen üst düzey bir siyasi yetkili, AA muhabirine, 8 Nisan'dan bu yana Sana'da bulunan Suudi Arabistan ve Ummanlı heyetlerin ülkeden ayrıldığını aktardı.

Yetkili başka detaya yer vermedi.

Ziyarete ilişkin Suudi Arabistan ve Ummanlı heyetlerden de herhangi bir açıklama yapılmadı.

Suudi Arabistan ve Umman heyetinin " Yemen'de ateşkes anlaşmasını yenileme ve kalıcı siyasi çözüme ulaşma" hazırlıkları kapsamında İran destekli Husilerin kontrolündeki başkent Sana'ya gerçekleştirdiği ziyaretin, ülkede yıllardır devam eden iç savaşın seyrini değiştirebileceği öngörülüyor.

Bir süredir bu konuda görüşmeler gerçekleştiren ve taraflarla bir araya gelen Suudi Arabistan ve Ummanlı heyetler, Yemen'de ateşkesin yenilenmesine yönelik uluslararası ve bölgesel çabalar kapsamında 8 Nisan'dan bu yana Husilerin kontrolündeki Sana'da bulunuyordu.

Yemen'deki kriz

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, 2 Nisan 2022'de Yemen hükümeti ve Husilerin hava, kara ve deniz operasyonlarını 2 ay boyunca durdurmayı kabul ettiğini duyurmuş, ateşkes daha sonra iki defa uzatılmıştı. Taraflar arasında 6 ay süren ateşkes 2 Ekim 2022'de sona ermişti.