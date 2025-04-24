İstanbul'da 6,2'lik depremin ardından 266 artçı sarsıntı kaydedildi

İstanbul beşik gibi! AFAD tedirgin eden rakamı paylaştı
Deprem sonrası fırsatçılar yine iş başında! Biri 550 bin TL indirdi, diğeri 500 bin TL fiyat artırdı

İnsanlar can derdindeyken fırsatçılar yine boş durmadı
Alman profesörden İstanbul uyarısı: 2 kritik senaryo var

Alman profesör, İstanbul için uyardı: Gerilim kayıyor, 2 senaryo var
İstanbul'un deprem haritası! İşte en yüksek riskli ilçeler

İstanbul'un deprem haritası! İşte en yüksek riskli ilçeler

Yemen'de Husi Saldırısında 3 Yaralı

Yemen'de Husi Saldırısında 3 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yemen'deki İran destekli Husiler, ABD'nin Sana ve Sada kentlerine düzenlenen saldırılarda 3 kişinin yaralandığını bildirdi. Husilere ait açıklamaya göre, Cerraf Mahallesi'ndeki saldırıda bir kişi yaralanırken, Sada ilindeki saldırılarda iki kişi yaralandı. Husi lideri, ABD'nin hava ve deniz saldırılarına karşılık vereceklerini duyurdu.

Yemen'deki İran destekli Husiler, ABD'nin Sana ve Sada kentlerini hedef alan saldırılarında 3 kişinin yaralandığını bildirdi.

Husi yönetiminin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklama, Husilere ait SABA haber ajansında yayımlandı.

Açıklamada, Sana'nın doğusundaki Cerraf Mahallesi'ne düzenlenen saldırıda bir kişinin yaralandığı belirtildi. Saldırıda ayrıca kuzeydeki Biru Zayd Mahallesi'nde ise evlerin hasar gördüğü kaydedildi.

Ülkenin kuzeyindeki Sada iline bağlı Al Salim ile Sehar ilçelerine düzenlenen saldırıda ise 2 kişinin yaralandığı aktarıldı.

ABD'den söz konusu saldırılara ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

İsrail savaş uçakları dün akşam saatlerinde Al Salim ilçesine 6 hava saldırısı düzenlemişti.

Yemen'e hava saldırıları

Husiler, 7 Mart'ta yaptıkları açıklamada, İsrail'e Gazze'ye yardımların girişine izin vermesi için 4 gün süre tanıdıklarını, aksi takdirde İsrail'e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacaklarını duyurmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump ise Truth Social platformundan 15 Mart'ta yaptığı açıklamada, orduya Yemen'deki Husilere karşı "büyük bir saldırı" başlatma talimatı verdiğini belirtmişti.

Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi de ABD'ye ait uçak ve savaş gemilerinin Husilerin hedefi olacağını belirterek saldırılarını sürdürdüğü sürece deniz seferlerindeki engellemelerin Washington'ı da kapsayacağını söylemişti.

Kaynak: AA / Iyad Nabolsi - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.