Yemen'de Husi Saldırısında 11 Hükümet Askeri Öldürüldü

ADEN, 27 Şubat (Xinhua) -- Yemen'de Husi isyancı milislerin ülkenin petrol zengini merkezi Marib vilayetinde başlattığı gece saldırısında hükümet güçlerinden en az 11 asker öldürüldü.

Yemen'de hükümete bağlı bir askeri yetkili Pazar günü yaptığı açıklamada, "Husi isyancılar Cumartesi gecesi geç saatlerde başlattıkları saldırıda hükümet güçlerinin Marib'in Harib ilçesindeki askeri bölgelerini hedef alarak bölgede yoğun çatışmalara yol açtı" dedi.

Yetkili Husilerin, hükümet güçlerinin bulunduğu bölgelere farklı yönlerden ağır silahlar ve el bombalarıyla yaptıkları baskında aralarında üst düzey bir subayın da bulunduğu 11 hükümet askerini öldürdüğünü ve birçok askeri yaraladığını söyledi.

Yetkiliye göre, takviye kuvvetlerin gelmesinin ardından hükümet güçleri, Husilere karşılık vererek isyancı grubun Harib'de daha fazla alanı kontrol etme girişimini engelleyebildi.

Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyonun desteklediği hükümet güçleri, geçen yıl savaşan taraflardan çok sayıda askerin ölümüne neden olan çatışmaların ardından Marib'in Harib bölgesini ve eyaletteki diğer kilit bölgeleri yeniden ele geçirmişti.

Yemen, Birleşmiş Milletler'in aracılık ettiği ateşkesin geçen yıl Ekim ayında sona ermesinin ardından yerel savaşan gruplar arasında ara sıra silahlı çatışmalara tanık oluyor.

Yemen'de, Husi milislerinin kuzeydeki birçok şehre saldırdığı ve Yemen hükümetini başkent Sana'dan çıkarmaya zorladığı 2014'ün sonlarından bu yana iç savaş yaşanıyor.