Yemen'de Husi Genelkurmay Başkanı Gamari'nin Ölümü

Güncelleme:
Husiler, ABD ve İsrail'in Yemen'e düzenlediği saldırılarda Husi Genelkurmay Başkanı Muhammed Abdulkerim el-Gamari'nin hayatını kaybettiğini açıkladı. Saldırılarda çok sayıda sivil ve askeri kayıplar olduğu belirtildi.

Yemen'deki İran destekli Husiler, ABD ile İsrail'in daha önce Yemen'e düzenlediği saldırılarda Husi yönetiminin Genelkurmay Başkanı Muhammed Abdulkerim el-Gamari'nin öldüğünü duyurdu.

Husilerden yapılan yazılı açıklamada, İsrail ile ABD'nin Yemen'e düzenlediği saldırılarda ölenlerle ilgili yeni bilgiler paylaşıldı.

Husiler, iki yıldır Gazze'ye destek olmak için yaptıkları eylemlerin sonucu olarak ABD ile İsrail'in Yemen'e çok sayıda saldırı düzenlendiğine işaret etti. Bu saldırılarda deniz, kara ve hava kuvvetlerinden çok sayıda sivil ve askeri personelin yanı sıra başbakan ve diğer bakanların öldüğü kaydedildi.

Söz konusu saldırılarda Husi yönetiminin Genelkurmay Başkanı Gamari ile 13 yaşındaki oğlu ve diğer yetkililerin öldüğü belirtildi. Ancak Gamari'nin ne zaman ve nasıl öldüğüne ilişkin bilgi verilmedi.

Açıklamada ayrıca, 2 yıllık süre zarfında, İsrail'e karşı balistik ve hipersonik füzeler, insansız hava araçları (İHA) ve savaş gemileri de dahil olmak üzere 1835 araç kullanılarak 758 saldırı gerçekleştirildiği aktarıldı.

Öte yandan İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından Gamari'nin ölümüne ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Katz, Gamari'nin yaralanarak ölümüne sebep olan saldırının İsrail ordusunca ağustos ayında düzenlendiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Fekry Abdeen - Güncel
Haberler.com
