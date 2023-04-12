Yemen'de hükümet ile Husiler arasındaki 'esir değişimi', 14 Nisan'a ertelendi

Yemen hükümeti ile İran destekli Husiler arasındaki esir takasının, 14 Nisan Cuma gününe ertelendiği belirtildi.

Yemen hükümetinin Esir İşleri Müzakere Heyeti Başkanı Yahya Kezman, Twitter hesabındaki paylaşımında, perşembe günü yapılması beklenen anlaşma kapsamındaki değişimin, cuma gününe ertelendiğini duyurdu. Kezman, ertelemenin nedenine ilişkin ise herhangi bir açıklama yapmadı.

Yemen hükümeti ile Husiler arasında Birleşmiş Milletler gözetiminde 11 Mart'ta İsviçre'de başlayan esir takası görüşmeleri sonucunda taraflar, 20 Mart'ta aralarında 4 gazeteci ile tanınmış siyasi, askeri ve güvenlik yetkililerinin de bulunduğu 887 kişinin karşılıklı olarak serbest bırakılması konusunda anlaşmaya varmıştı.

Yemen hükümetinin esir takası müzakere heyetinden İnsan Hakları Bakan Yardımcısı Macid Fadail, anlaşmanın ilk aşamasının 13 Nisan Perşembe günü uygulanmaya başlayacağını, bu kapsamda ilk gün 72'si hükümet güçlerinden 250'si Husilerden olmak üzere 322 kişinin serbest bırakılacağını açıklamıştı.

Fadail, salıverilecekler arasında eski Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'nin kardeşi Nasır Mansur ve eski Savunma Bakanı Mahmud es-Sabihi'nin de bulunduğunu kaydetmişti.