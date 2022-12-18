Yemen'de hükümet güçleriyle çıkan çatışmada 6 Husi milis öldü Güncel Haberler Yemen'deki Husiler, hükümet güçleriyle çıkan çatışmada 6 milisin öldüğünü duyurdu. Yemen'deki Husiler, hükümet güçleriyle çıkan çatışmada 6 milisin öldüğünü duyurdu. Husilere bağlı SABA ajansında yer alan haberde, hayatını kaybeden 6 milis için Sana'da cenaze merasimi yapıldığı belirtildi. Söz konusu kişilerin, hükümet güçleriyle çıkan çatışmada yaşamını yitirdiği aktarılırken yer ve zamana ilişkin bilgi verilmedi. Konuyla alakalı hükümetten de açıklama yapılmadı. Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor. Kaynak: AA / Güncel Hükümet Yemen Güncel Haberler

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