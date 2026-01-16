Haberler

Yemen'de Başbakan Bin Brik görevinden ayrıldı, yerine Dışişleri Bakanı Zindani getirildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yemen Başkanlık Konseyi, Başbakan Salim Bin Brik'in istifasını kabul ederek yerine Dışişleri Bakanı Şai Muhsin ez-Zindani'yi atadı. Yeni hükümetin kurulması amacıyla yapılan bu değişiklikte, Bin Brik mali ve ekonomik işlerden sorumlu danışman olarak görevlendirildi.

Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi, Başbakan Salim Bin Brik'in istifasını kabul ederek onun yerine Dışişleri Bakanı Şai Muhsin ez-Zindani'yi Başbakan olarak atadı.

Yemen resmi ajansı SABA'nın haberinde, Başbakan Bin Brik'in, "ülkede son dönemde yaşanan dönüşümlere ayak uyduracak yeni bir hükümetin kurulmasının önünü açmak amacıyla" istifasını Başkanlık Konseyi Başkanı Alimi'ye sunduğu belirtildi.

Haberde, Konsey Başkanı Alimi'nin, Bin Brik'in istifasını kabul ederek onun yerine Dışişleri Bakanı Zindani'yi Başbakan olarak atayan ve hükümeti kurmakla görevlendiren bir kararname yayınladığı ifade edildi.

SABA'nın haberinde, Konsey Başkanı Alimi'nin ayrıca, istifa eden Başbakan Bin Brik'i mali ve ekonomik işlerden sorumlu danışmanı olarak atadığı kaydedildi.

Haberde, mevcut hükümetin, yeni hükümet kurulana kadar işleri yönetmeye devam edeceği aktarıldı.

Bin Brik, 3 Mayıs 2025'te eski Başbakan Ahmed Avad bin Mübarek'ın istifasının ardından Başbakan olarak atanmıştı.

Kaynak: AA / Shukri Hussein - Güncel
Beyaz Saray: İran, 800 idamı durdurdu

Savaş başlayacak mı? İran'ın aldığı kararı Trump duyurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrail savaş uçakları, Lübnan'ı vurdu

İsrail savaş uçakları, o ülkeyi vurdu
Bakan Fidan, Türkiye'nin Mısır ve Suudi Arabistan ile askeri ittifak görüşmesini doğruladı

Türkiye 2 ülkeyle ittifak kuruyor! Fidan, bomba iddiayı doğruladı
İmzayı attı! Manchester City'den Çaykur Rizespor'a uzanan kariyer

Manchester City'de geleceğin starı deniyordu! Artık Süper Lig'de
Kurtlar Vadisi'nin Güllü'sü bir hayli değişmiş

Kurtlar Vadisi'nin Güllü'sü bir hayli değişmiş! İşte son hali
İsrail savaş uçakları, Lübnan'ı vurdu

İsrail savaş uçakları, o ülkeyi vurdu
İstanbul'un göbeğinde kanlı hesaplaşma: 37 kurşun sıkıldı, 25 yaşındaki genç öldü

İstanbul'un göbeğinde kanlı hesaplaşma: 37 kurşun sıkıldı
Yunus Emre Konak'ın yeni takımı belli oldu

Milli yıldızımıza veda ettiler