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Yemen'de Hudeyde Limanı'na Yapılan Hava Saldırısının Ardında İsrail İddiası

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Yemen'in Hudeyde Limanı'na düzenlenen hava saldırısının İsrail tarafından gerçekleştirildiği öne sürüldü. Saldırının, Husilerin İsrail'e yönelik füze saldırılarına yanıt olduğu iddia ediliyor.

- Yemen'deki Hudeyde Limanı'na hava saldırısı

EL HUDEYDE - Yemen'deki Hudeyde Limanı'na hava saldırısı düzenlendi. Saldırının İsrail tarafından düzenlendiği öne sürüldü.

Yemen'deki Hudeyde Limanı bir kez daha hedef alındı. Hudeyde Limanı'na düzenlenen hava saldırısında elektrik santralinin hedef alındığı belirtildi. Saldırının İsrail tarafından düzenlendiği öne sürülerek, saldırının Husilerin İsrail'e yönelik son füze saldırılarına bir yanıt olduğu iddia edildi. İsrail, saldırıya ilişkin henüz açıklama yapmadı. İran destekli Husiler, bu ay İsrail'e üç balistik füze fırlatmıştı.

İsrail, 20 Temmuz'da Hudeyde Limanı'nı vurmuştu

İsrail ordusu, en son 20 Temmuz'da Husilerin kontrolünde bulunan Hudeyde Limanı'nı hedef almış, limanda yük boşaltmak için kullanılan dört vinci vurmuştu. Saldırıda 6 kişi hayatını kaybetmiş, 83 kişi de yaralanmıştı.

Yemen'de Hudeyde Limanı'na Yapılan Hava Saldırısının Ardında İsrail İddiası
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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