Yemen'de Hizam Emni güçleri ile El-Kaide milisleri arasındaki çatışmada 10 kişi öldü

Yemen'in güneyindeki Ed-Dali kentinde, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyine (GGK) bağlı Hizam Emni güçleri ile terör örgütü El-Kaide unsurları arasında çıkan çatışmada 10 kişi hayatını kaybetti.

Yemen İçişleri Bakanlığının resmi sitesinden, Hizam Emni güçleri ile El-Kaide unsurları arasındaki çatışmaya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Dali'de Husilerin kontrolündeki Cuben ilçesinden El-Kaide'ye mensup milislerin, Hizam Emni'nin karargahına sızmaya çalıştığı ifade edildi.

Çıkan çatışmada, Hizam Emni güçlerinden 3, El-Kaide milislerinden ise 7 kişi hayatını kaybettiği bildirildi.

Vatandaşları şüpheli gördükleri kişileri ihbar etmeye çağıran İçişleri Bakanlığı, ihbarda bulunacak kişilere para ödülü verileceğini açıkladı.

Yemen'in bir çok ilinde varlık gösteren El-Kaide, zaman zaman hükümete bağlı hedeflere saldırılar düzenliyor.

Yemen'deki iç savaş ve insani kriz

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de yaklaşık 5 yıldır süren çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz de korkunç boyutlara ulaştı.