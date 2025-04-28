Yemen'de Hava Saldırısında 30 Göçmen Hayatını Kaybetti

SANA, 28 Nisan (Xinhua) -- Videodan alınan ekran görüntüsünde, Yemen'in Saada vilayetindeki bir gözaltı merkezinde bir kişiyi enkazdan çıkarmaya çalışan kurtarma ekipleri görülüyor, 28 Nisan 2025.

Yemen'in kuzeyinin büyük bölümünü kontrol eden Husiler, ABD'nin pazartesi günü erken saatlerde ülkenin kuzeyindeki Saada vilayetinde bir gözaltı merkezine düzenlediği hava saldırısında ilk tespitlere göre en az 30 Afrikalı göçmenin hayatını kaybettiğini, 50 kişinin de yaralandığını söyledi. (Fotoğraf: Husi Medya Merkezi/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)