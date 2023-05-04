Yemen'de güneyi kuzeyden ayırma hedefiyle 'diyalog konferansı' düzenlendi

Yemen'in geçici başkenti Aden'de, ülkenin güneyini kuzeyden ayırma konusunun ele alınacağı "Güney Ulusal Diyalog Konferansı" başladı.

Güney Geçiş Konseyi'nin (GGK), ülkenin güneyindeki bölgelerin ihmal edildiği gerekçesiyle ayrılma talepleri doğrultusunda organize edilen Güney Ulusal Diyalog Konferansı 3 gün sürecek.

Güney Ulusal Diyalog Konferansı'nda, Yemen'i kuzey ile güneyin birleştiği 1990 yılı öncesine geri götürecek siyasi uzlaşının sağlanması ve "Güney Yemen Devleti" için ilk adımların atılması hedefleniyor.

Açılışa, cumhurbaşkanlığı yetkilerinin devredildiği "Başkanlık Konseyi" üyelerinden GGK Başkanı Aydarus Kasım ez-Zebidi'nin yanı sıra İçişleri Bakanı Yardımcısı Ali Nasır, birkaç gün önce Husiler ile hükümet arasındaki esir takasıyla serbest kalan eski Savunma Bakanı Mahmud es-Subeyhi ve güneyli siyasi grupların temsilcileri katıldı.

"Konferans yeni bir dönüm noktası"

Programda konuşan Zebidi, konferansı, "Güney Yemen mücadelesinin birliği için yeni bir dönüm noktası" olarak nitelendirerek, güneydeki tüm siyasi gruplarla diyaloğu sürdürme çağrısı yaptı.

Ülkenin güneyini kuzeyden ayırma taleplerine karşı çıkan güneyli siyasi bazı gruplar da GGK'nin organize ettiği Güney Ulusal Diyalog Konferansı'nı boykot ederek katılım sağlamadı.

Bu arada AA muhabirine konuşan bölge sakinleri, GGK'ye bağlı Hizam Emni güçlerinin, Aden'de konferansın düzenlendiği otel çevresinde sıkı güvenlik önlemleri aldığını belirtti.

Yemen'de peşi sıra gelen hükümetlerin, güney vilayetlerini, siyasi ve ekonomik açıdan ayrımcılığa tabi tuttuğunu öne süren ve ülkenin güneyinin kuzeyden ayrılmasını talep eden GGK, güneydeki Aden, Şebve, Sokotra ile Ebyen ilinin büyük bir bölümünü kontrolü altında tutuyor.

Kuzey ile Güney 1990'da birleşmişti

Birleşik Arap Emirlikleri'nden destek alan GGK, ülkenin 1990'da birleşen güney ve kuzey bölgelerinin yeniden ayrılmasını istiyor.

Kuzey ve Güney Yemen, 22 Mayıs 1990'da geçiş dönemine ihtiyaç duyulmaksızın, devletin siyasi ve ekonomik kurumları hızlıca entegre edilerek birleşmişti.