Yemen Güney Geçiş Konseyi, Mehre vilayetini "kontrol altına" aldığını duyurdu

Güncelleme:
Birleşik Arap Emirlikleri destekli Güney Geçiş Konseyi, Yemen'in doğusundaki Mehre vilayetinin tamamında kontrol sağladığını duyurdu. GGK Başkanı Aydrus ez-Zübeydi, Güney Silahlı Kuvvetleri'nin bu bölgede önemli başarılar elde ettiğini belirtirken, geleceğin 'Güney Arabistan Devleti' inşasına vurgu yaptı.

Yemen'de, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından desteklenen ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi (GGK), güçlerinin ülkenin doğusunda Umman sınırında bulunan Mehre vilayetinin tamamında kontrolü sağladığını açıkladı.

GKK'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Güney Geçiş Konseyi (GGK) Başkanı Aydrus ez-Zübeydi, geçici başkent Aden'de düzenlediği genişletilmiş toplantıda yaptığı konuşmada, "Güney Silahlı Kuvvetleri'nin" Mehre vilayetini ele geçirdiğini belirtti.

Zübeydi, "Güney bugün siyasi ve askeri gerçekliklerin dayattığı kritik ve varoluşsal bir dönüm noktasında bulunuyor. Güney halkı bu belirleyici ana ulaşmak için büyük fedakarlıklar yaptı." diyerek, bir sonraki aşamanın "geleceğin Güney Arabistan Devleti" olarak adlandırdığı yapının inşası olacağını kaydetti.

GGK'nın 4 Aralık'ta da ülkenin doğusundaki petrol zengini Hadramevt Vilayeti'ndeki en önemli bölgeler, hayati öneme sahip şehirler ve petrol sahalarının kontrolünü ele geçirdiği bildirilmişti.

Yemenli petrol şirketi PetroMasila, Hadramevt Kabileleri İttifakı'nın şirketin Mukella kentinin doğusundaki tesislerini ele geçirmesi nedeniyle 1 Aralık'ta üretim faaliyetlerinin tamamen durduğunu açıklamıştı.

Günlük 10 bin varil üretim kapasitesine sahip PetroMasila, 75 megavat kapasiteli bir doğal gaz santralini de işletiyor.

Yemen'de 2013 yılında kurulan ve vilayet için özerklik talep eden Hadramevt Kabileleri İttifakı, Güney Geçiş Konseyi'ne de Yemen hükümetine de bağlı olmayan yerel güçlerden oluşuyor.

Kaynak: AA / Mohammed Sameai - Güncel
