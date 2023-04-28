Yemen'de Güney Geçiş Konseyi Komutanı'nın öldüğü saldırıları El Kaide üstlendi

Yemen'de terör örgütü El-Kaide, ülkenin güneyindeki Ebyen ilinde düzenlenen ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi'ne (GGK) bağlı üst düzey bir komutanın ölümüyle sonuçlanan saldırıları üstlendiğini duyurdu.

Yemen'de terör örgütü El-Kaide, ülkenin güneyindeki Ebyen ilinde düzenlenen ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi'ne (GGK) bağlı üst düzey bir komutanın ölümüyle sonuçlanan saldırıları üstlendiğini duyurdu.

Terör örgütü El-Kaide, bağlantılı olduğu sosyal medya hesapları üzerinden Ebyen'deki saldırılarla ilgili açıklama yayınladı.

Ebyen'de arka arkaya GGK güçlerini hedef alan 3 patlama gerçekleştirildiği bilgisine yer verilen açıklamada, Güney Geçiş Konseyi'ne bağlı Üçüncü Tabur Komutanı Fevzi Şayif el-Bekri'nin de hayatını kaybettiği saldırıların örgüt tarafından üstlenildiği vurgulandı.

GGK'ye bağlı Hizam Emni güçlerine ait askeri bir araç, Ebyen'in Mudiye ilçesinde seyir halindeyken yola döşenen bomba infilak etmişti.

Olayda, araçta bulunan Hizam Emni'ye bağlı Üçüncü Tabur Komutanı Bekri hayatını kaybederken yanındaki 2 kişi de yaralanmıştı.