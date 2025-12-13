Haberler

Yemen'deki ayrılıkçı GGK, çekilme taleplerine rağmen Hadramevt'te kalmaya niyetli

Yemen'deki ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi (GGK), Hadramevt vilayetinden çekilmeyeceğini açıkladı. Suudi Arabistan ve Yemen Başkanlık Konseyi'nin çekilme çağrılarına rağmen GGK, Türkiye üzerinden İran'a yönelik projeleri engellediklerini savunuyor.

Yemen'de ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi (GGK) güçleri, ülkenin doğusundaki Hadramevt vilayetinden çekilmeyeceğinin sinyalini verdi.

Yemen Başkanlık Konseyi ile Suudi Arabistan'dan GGK'ye, Hadramevt ve Mehra vilayetlerinden çekilme çağrısı yapılmıştı.

Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) oluşan askeri bir heyet de dün ayrılıkçı güçlerin ülkenin doğusundan çekilmesini görüşmek üzere Yemen'e bir ziyaret gerçekleştirmişti.

Bu ziyaretin ve çekilme taleplerinin ardından GGK Başkan Yardımcısı Ahmed Said bin Berik, Facebook hesabından açıklama yaptı.

Bin Berik, açıklamasında, " İran'ın bölgedeki projesini geri püskürtmede başarısını ortaya koymuş olan güçlerimizin Hadramevt'ten çekilmesinin halkın gerçek isteği olduğunu düşünmüyoruz." ifadesini kullandı.

Bin Berik, söz konusu talebin, kuruluşunda Arap koalisyonunun temel rol oynadığı, güvenlik ve istikrarı korumada, güneydeki toprakları ve halkını savunmada etkili bir güç olan GGK'den rahatsız olan taraflardan geldiğine işaret etti.

Bugün Yemen Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, GGK güçlerinin ay başından bu yana ülkenin doğusundaki Hadramevt vilayetine başlattığı saldırılarda Yemen ordusuna bağlı Birinci Askeri Bölge'den 32 askerin hayatını kaybettiği, 45'inin yaralandığı bildirilmişti.

Kaynak: AA / Mohammed Sameai - Güncel
