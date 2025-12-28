Yemen'deki ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi devlet ilanına yaklaştıklarını iddia etti

Yemen'de ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi (GGK), Hadramevt ve Mehra vilayetlerinden güçlerini çekme çağrılarını reddederek, güneyde devlet ilanına yaklaşıldığını duyurdu.

GGK'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, sözde GGK Ulusal Meclisi Başkanı Ali Abdullah el-Kesiri, "Güney, devletin ilanı anlamına gelen kritik bir ana yaklaştı. Bu umut, artık neredeyse gerçeğe dönüşmek üzere." ifadelerini kullandı.

Özellikle Hadramevt'te "birliğin sağlanması ve ihtilafların giderilmesi" gerektiğini savunan Kesiri, "kazanımların korunması için iç cephenin güçlendirilmesi" çağrısında bulundu.

Güney Geçiş Konseyi'ni itibarsızlaştırma girişimlerinin artık kamuoyunda karşılık bulmadığını savunan Kesiri, Hadramevt ve çöl bölgelerinin kurtarılması için GGK silahlı güçlerine destek talebinin bizzat Hadramevt halkından geldiğini ileri sürdü.

Başta Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) olmak üzere, Yemen'de meşru yönetime destek veren Arap Koalisyonu ülkeleriyle ilişkilerin korunmasına önem verdiklerini dile getiren Kesiri, Husilerle mücadele eden meşru hükümete işaret ederek, "kendi bölgelerini özgürleştiremeyen bazı tarafların, güney halkının iradesini kırmaya ve güney davasını tasfiye etmeye yönelik girişimlerini" reddettiklerini ifade etti.

Yemen'de İran destekli Husilerin (Ensarullah Hareketi) başkent Sana ve diğer bazı bölgeleri ele geçirmesinin ardından 2015 yılının ilk aylarından beri istikrarsızlık devam ediyor.

BAE desteğiyle 2017 yılında Ayderus ez-Zübeydi başkanlığında kurulan GGK, Yemen'in kuzeyden ayrılması ve 1990'daki birleşme öncesi statüsüne dönülmesi talebiyle faaliyet gösteriyor.

Ülkede, güneydeki geçici başkent Aden ve çevresinde varlık gösteren GGK'ye bağlı birliklerin doğuya ilerlemesi yeni bir gerilime yol açtı.

Yemen'de haftalardır sürdürülen diplomatik girişimlerin sonuç vermemesi üzerine, meşru hükümete destek veren Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, GGK'nin doğudaki Hadramevt ve Mehra vilayetlerindeki askeri varlığına karşı askeri seçeneği masaya koydu.

Yemen coğrafyasının yaklaşık yarısını oluşturan Mehra ve Hadramevt vilayetlerinden GGK güçlerinin çekilmesi yönündeki yerel ve bölgesel çağrılar son günlerde yoğunlaştı.

Yemen'in doğusundaki durum

Yemen'de BAE'nin desteklediği ayrılıkçı GGK'nin, 4 Aralık'ta ülkenin doğusunda bulunan petrol zengini Hadramevt vilayetindeki en önemli bölgeler, hayati öneme sahip kentler ve petrol sahalarının kontrolünü ele geçirdiği bildirilmişti.

GGK Başkanı Ayderus ez-Zübeydi, 9 Aralık'ta geçici başkent Aden'de düzenlediği toplantıda, Güney Silahlı Kuvvetlerinin Mehra vilayetini ele geçirdiğini söylemişti.

Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi ise GGK'ye Hadramevt ve Mehra vilayetlerinden çekilme çağrısı yapmıştı.