Yemen ordusu, BAE destekli güçlerin düzenlediği saldırılarda şu ana kadar 32 askerinin öldüğünü açıkladı

Yemen'de Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi (GGK) güçlerinin ay başından itibaren ülkenin doğusundaki Hadramevt vilayetine başlattığı saldırılarda Yemen ordusuna bağlı Birinci Askeri Bölge'den 32 askerin hayatını kaybettiği, 45'inin ise yaralandığı bildirildi.

Yemen resmi ajansı SABA, Yemen Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamayı yayımladı.

GGK güçlerinin Hadramevt'te ay başından bu yana düzenlediği saldırılarda Birinci Askeri Bölge'den 32 askerin yaşamını yitirdiği, 45'inin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, çok sayıda askerin hala kayıp olduğu ve bu silahlı grupların, yerel ve uluslararası tüm yasaları açıkça ihlal ederek, alıkoydukları kişilerin ve yaralıların birçoğunu infaz ettiği aktarıldı.

Saldırıların hiçbir yasal veya meşru gerekçesi bulunmadığı, vilayette güvenliği ve barışı bozmayı, kurtarılmış bölgelerin istikrarını tehdit etmeyi, siyasi süreci baltalayan ve ulusal çerçeveleri hiçe sayan bir oldubittiyi dayatmayı amaçladığı ifade edildi.

GGK, Mehre vilayetini de ele geçirmişti

GGK Başkanı Aydarus ez-Zübeydi, 9 Aralık'ta geçici başkent Aden'de düzenlediği toplantıda, Güney Silahlı Kuvvetleri'nin Mehre vilayetini ele geçirdiğini söylemişti.

GGK'nın, 4 Aralık'ta da ülkenin doğusunda bulunan petrol zengini Hadramevt vilayetindeki en önemli bölgeler, hayati öneme sahip kentler ve petrol sahalarının kontrolünü ele geçirdiği bildirilmişti.

Yemenli petrol şirketi PetroMasila, Hadramevt Kabileleri İttifakı'nın şirketin Mukella kentinin doğusundaki tesislerini ele geçirmesi nedeniyle 1 Aralık'ta üretimin tamamen durduğunu açıklamıştı.

Günlük 10 bin varil üretim kapasitesine sahip PetroMasila, 75 megavat kapasiteli bir doğal gaz santralini de işletiyor.

Yemen'de 2013 yılında kurulan ve vilayet için özerklik talep eden Hadramevt Kabileleri İttifakı, Güney Geçiş Konseyi'ne de Yemen hükümetine de bağlı olmayan yerel güçlerden oluşuyor.