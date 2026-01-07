Haberler

Yemen'deki Güney Geçiş Konseyi: Zübeydi, Aden'de görevine devam ediyor

Güney Geçiş Konseyi, Başkan Aydarus ez-Zübeydi'nin ihraç edildiği ve kaçtığı yönündeki iddialara yanıt vererek, Zübeydi'nin Aden'den görevine devam ettiğini açıkladı. Ayrıca, Zübeydi'ye yönelik güvenlik operasyonları ve Suudi Arabistan'da yapılacak zirveye katılımı hakkında bilgi verildi.

Güney Geçiş Konseyi (GGK), Yemen Başkanlık Konseyi tarafından konseyden ihraç edilen ve kaçtığı ifade edilen GGK Başkanı Aydarus ez-Zübeydi'nin Aden'de görevine devam ettiğini iddia etti.

GGK'dan yapılan yazılı açıklamada, "bilinmeyen bir yere kaçtığı" duyurulan Zübeydi'nin, görevine Aden'den devam ettiği paylaşıldı.

Açıklamada, Zübeydi'nin "siyasi girişimler ve diyalog çabalarıyla ilgilendiği" kaydedildi.

GGK'dan bir heyetin Suudi Arabistan'da Yemen'de yapılacak zirveye katılmak üzere gece Riyad'a gittiği de aktarıldı.

Arap Koalisyonu Sözcüsü Tümgeneral Türki el-Maliki, yaptığı yazılı açıklamada, Zubeydi'ye bağlı güçlere yönelik ed-Dali bölgesinde gece saatlerinde "önleyici saldırı" yapıldığını duyurmuştu.

Maliki ayrıca, Yemen'deki gelişmeleri görüşmek üzere Riyad'da düzenlenecek konferansa katılması beklenen Zübeydi'nin bilinmeyen bir yere "kaçtığını" belirtmişti.

Yemen Başkanlık Konseyinden yapılan yazılı açıklamada ise GGK lideri Zübeydi'nin konsey üyeliğinin iptal edildiği ve hakkında "vatana ihanet" suçlaması dahil, adli süreç başlatıldığı bildirilmişti.

BAE destekli Güney Geçiş Konseyine bağlı güçler, Aralık 2025'in başlarında ülke yüz ölçümünün yaklaşık yarısını oluşturan Hadramevt ve Mehra vilayetlerini ele geçirmişti.

Konseyin yerel, bölgesel ve uluslararası çağrılara rağmen geri çekilmeyi reddetmesi üzerine, Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu desteğiyle başlatılan operasyonlar kapsamında söz konusu vilayetlerin kontrolü yeniden sağlanmıştı.

Kaynak: AA / Shukri Hussein - Güncel
