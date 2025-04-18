Yemen'de Gazze'ye Destek İçin Büyük Gösteriler Düzenlendi

Yemen'de, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail soykırımıyla karşı karşıya kalan Gazze Şeridi ile dayanışma amacıyla 14 kentte gösteri düzenlendi.

Binlerce Yemenli, başkent Sana'daki Es-Sebin Meydanı başta olmak üzere, El-Hudeyde, İbb ve Hacce'nin de aralarında bulunduğu 14 kentte 600 meydanda toplandı.

"ABD-İsrail saldırılarına karşı Gazze'nin yanındayız" sloganıyla meydanlara akın eden Yemenliler, Filistin bayraklarının yanı sıra Yemen bayrakları da taşıdı.

Sana'daki gösteride Yemenliler, "Yemenlilerin saldırılara cevabı sebattır", "Trump'a söyleyin, saldırıların başarılı olmayacak", "Allah'ın emriyle çelişen bir emri kabul etmeyeceğiz", "Saldırılarla bizi boyunduruk altına alamayacaksınız" ve "Gazze ve Filistin, kıyamet gününe kadar sizin yanınızdayız" şeklinde sloganlar attı.

Göstericiler, ABD'nin Hudeyde kentinde bulunan Ras İsa Limanı'na düzenlediği saldırıyı da kınadı.

Gösterilerle ilgili yapılan yazılı açıklamada, Yemen'in Gazze konusundaki kararlı duruşunun ve Filistin halkına desteğinin devam ettiği vurgulandı.

Açıklamada, "Ülkemize yönelik Amerikan saldırganlığı hiçbir hedefine ulaşamamıştır. Bunların en önemlisi, irademizi ve kararlılığımızı kıramaması olmuştur." ifadesi kullanıldı.

Husilere bağlı Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin Hudeyde kentinde bulunan Ras İsa Limanı'na düzenlediği hava saldırısında 74 kişinin öldüğü, 171 kişinin yaralandığı belirtilmişti.