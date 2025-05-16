Yemen'de Gazze'ye Destek Gösterisi

Yemen'in Saada ilinde binlerce kişi, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana soykırım yaptığı Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere destek vermek amacıyla gösteri düzenledi.

Husilere bağlı El-Mesire televizyonunda yer alan habere göre, ülkenin kuzeyindeki Saada ilinde binlerce Yemenli, "Gazze'de soykırım ve açlığa karşı durulması" talebiyle eylem yaptı.

Yemenliler, ellerinde Yemen ve Filistin bayraklarının yanı sıra İsrail saldırısına uğrayarak hayatını kaybeden Hamas Siyasi Büro Başkanları İsmail Heniyye ve Yahya Sinvar'ın fotoğraflarını taşıdı.

Gösteride çok sayıda pankart da taşıyan Yemenliler, attıkları sloganlarda İsrail'in Gazze'ye saldırılarına ve insani yardımları engellemesine tepki gösterdi.

İsrail, Hamas ile sağlanan ateşkes ve esir takası anlaşmasının 42 günlük birinci aşamasının sona ermesinin ardından 2 Mart'tan itibaren Gazze Şeridi'ne insani yardımların girişini durdurmuştu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda 53 bin 10 Filistinli hayatını kaybederken, 119 bin 998'e kişi yaralandı.