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Yemen'de Filistin İçin Destek Gösterisi Düzenlendi

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SANA, 19 Ekim (Xinhua) -- Filistin-İsrail çatışması tırmanmaya devam ederken, Yemen'in başkenti Sana'da Filistinlilere destek vermek için protesto gösterisine katılan insanlar, 18 Ekim 2023. (Fotoğraf: Mohammed Mohammed/Xinhua)

SANA, 19 Ekim (Xinhua) -- Filistin- İsrail çatışması tırmanmaya devam ederken, Yemen'in başkenti Sana'da Filistinlilere destek vermek için protesto gösterisine katılan insanlar, 18 Ekim 2023. (Fotoğraf: Mohammed Mohammed/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Filistin İsrail Yemen Güncel Haberler

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