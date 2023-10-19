Yemen'de Filistin İçin Destek Gösterisi Düzenlendi
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SANA, 19 Ekim (Xinhua) -- Filistin-İsrail çatışması tırmanmaya devam ederken, Yemen'in başkenti Sana'da Filistinlilere destek vermek için protesto gösterisine katılan insanlar, 18 Ekim 2023. (Fotoğraf: Mohammed Mohammed/Xinhua)
SANA, 19 Ekim (Xinhua) -- Filistin- İsrail çatışması tırmanmaya devam ederken, Yemen'in başkenti Sana'da Filistinlilere destek vermek için protesto gösterisine katılan insanlar, 18 Ekim 2023. (Fotoğraf: Mohammed Mohammed/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel