Yemen hükümeti ile Husiler arasındaki esir takası görüşmeleri bugün Umman'da başlayacak

Yemen hükümeti ile Husiler arasındaki esir takası anlaşmasına dair görüşmelerin Umman'ın başkenti Maskat'ta bugün başlayacağı bildirildi.

Yemen hükümet kaynaklarından alınan bilgiye göre görüşmeler, Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg'in katılımıyla Maskat'ta gerçekleşecek.

Hükümet ve Husileri temsil eden heyetler, BM himayesinde esirler dosyasıyla ilgili yeni bir müzakere turuna başlamak üzere 10 Aralık Çarşamba günü Maskat'a gitmişti.

Yemen'de hükümete bağlı güçler ile Husiler arasında bugüne kadar birçok cephede esir takası gerçekleştirilirken, tarafların elindeki esir sayısına ilişkin net bilgi bulunmuyor.