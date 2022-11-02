Yemen'de ekim ayında çeşitli saldırılarda 29 kişi öldü

Yemen'de ekim ayında 5'i kadın 9'u çocuk 29 kişinin öldüğü ve 221 insan hakları ihlali tespit edildiği bildirildi.

Yemen resmi ajansı SABA'nın haberinde, İnsan Hakları İhlallerini Soruşturma Komitesince tespit edilen saldırı ve ihlallerle ilgili basın açıklamasına yer verildi.

Birçok sivilin ülkenin farklı bölgelerinde tuzaklanan mayınların patlamasında hayatını kaybettiği veya yaralandığı aktarılan açıklamada, bu çerçevede ekim ayında ülkenin çeşitli kentlerinde meydana gelen olaylarda 5'i kadın, 9'u çocuk 29 kişinin öldüğü; 5'i kadın, 16'sı çocuk, 58 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Husi kontrol altındaki Sana'nın yanı sıra, Hacce, Sade, Taiz, Lahic, Demmar, Marib ve Aden kentlerinde 95 kişinin "keyfi bir şekilde" tutuklamaya maruz kaldığı, 7 işkence olayının yaşandığı ve ülke genelinde 51 adet kamu mülküne zarar verildiği ifade edilen açıklamada, ay boyunca toplam 221 insan hakları ihlalinin tespit edildiği bildirildi.

İnsan hakları ihlallerinin Taiz kentinde yoğunlaştığı aktarılan açıklamada, yaşanan ihlallere son vermek için hükümet yetkililerinden, güvenlik ve askeri istihbarat birimlerine kadar birçok merciyle toplantılar düzenlendiği belirtildi.

İç savaşın sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen Hak ve Özgürlükler Ağının Ocak 2018 - Mart 2022 tarihlerini kapsayan ve raporuna göre, İran destekli Husiler, son 4 yılda sağlık alanında 5 binin üzerinde ihlal gerçekleştirdi.

Yemenli Gazeteciler Sendikası da 2 Ekim'de yaptığı açıklamada, İran destekli Husilerin 2014 yılından bu yana basın mensuplarına yönelik 51 gazetecinin öldürülmesi dahil,1450'den fazla ihlal gerçekleştirdiğini duyurmuştu.

Öte yandan ülkede yıllardır süren çatışmalarda 377 bin civarında kişinin yaşamını yitirdiği belirtiliyor.

Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz ise korkunç boyutlara ulaştı.