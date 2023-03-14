Yemen'de düzenlenen saldırıda, Güney Geçiş Konseyi'ne bağlı 3 asker öldü

Yemen'de petrol sahalarının bulunduğu Şebve vilayetinde düzenlenen saldırıda, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi (GGK) güçlerinden 3 kişi hayatını kaybetti.

GGK'ya bağlı Şebve Savunma Kuvvetleri'nden konuya ilişkin kısa bir açıklama yapıldı.

Şebve'nin Beyhan ilçesindeki Safra askeri noktasına terör saldırısı düzenlendiği ve saldırganlarla güvenlik güçleri arasında çatışma çıktığı aktarılan açıklamada, GGK Savunma Kuvvetlerine bağlı 3 askerin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Saldırganların terör örgütü El-Kaide üyesi olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

İsmini vermek istemeyen bir askeri kaynak, saldırıyı düzenleyenlerin El-Kaide üyelerine benzediğini, çatışmada saldırganlardan çok sayıda kişinin öldüğü ve yaralandığını söyledi.

Yemen'de Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgeleri elinde bulunduran İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'deki çatışmalarda taraflardan biri de terör örgütü El Kaide. Örgüt, ağırlıklı olarak çöl bölgeleri ve bazı sahil kentlerinde etkinliğini sürdürüyor.