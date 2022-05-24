Yemen'de Düşen İnsansız Hava Aracı Üç Kişinin Ölümüne Neden Oldu - Haberler

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Yemen'de Düşen İnsansız Hava Aracı Üç Kişinin Ölümüne Neden Oldu

Xinhua - Güncel
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Yemen'de Düşen İnsansız Hava Aracı Üç Kişinin Ölümüne Neden Oldu

SANA, 24 Mayıs (Xinhua) -- Yemen'in başkenti Sana'da bir insansız hava aracının kalabalık bir mahallede düştüğü yerde toplananan Yemenliler, 23 Mayıs 2022.

SANA, 24 Mayıs (Xinhua) -- Yemen'in başkenti Sana'da bir insansız hava aracının kalabalık bir mahallede düştüğü yerde toplananan Yemenliler, 23 Mayıs 2022. Husilerin yönettiği al-Masirah TV'nin bildirdiğine göre, Suudi Arabistan'a ait bir "casus insansız hava aracı"nın Pazartesi günü Sana'da bir sokağa düşmesi sonucu üç kişi öldü, üç kişi de yaralandı. (Fotoğraf: Muhammed Muhammed/Xinhua)

Xinhua / Güncel

İnsansız Hava Aracı, Suudi Arabistan, Mayıs, Yemen, Güncel, Haberler

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