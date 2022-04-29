Yemen'de Dünya Kudüs Günü dolayısıyla Filistinlilerle dayanışma yürüyüşü - Haberler

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Yemen'de Dünya Kudüs Günü dolayısıyla Filistinlilerle dayanışma yürüyüşü

AA - Ali Semerci - Güncel
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Yemen'de Dünya Kudüs Günü dolayısıyla Filistinlilerle dayanışma yürüyüşü

Yemen'in başkenti Sana'da, Uluslararası Kudüs Günü dolayısıyla Filistin halkıyla dayanışma gösterisi düzenlendi.

Yemen'in başkenti Sana'da, Uluslararası Kudüs Günü dolayısıyla Filistin halkıyla dayanışma gösterisi düzenlendi.

İran destekli Husilerin kontrolündeki haber ajansı SABA'ya göre, Husiler, Uluslararası Kudüs Günü dolayısıyla halkı Filistinlilerle dayanışma gösterisi düzenlemeye çağırdı.

Husilerin çağrısı üzerine binlerce kişi başkent Sana'da düzenlenen Filistin halkıyla dayanışma gösterisine katıldı.

Göstericiler, İsrail'in Filistin halkına yönelik ihlallerini ve İslami kutsallara karşı işlediği suçları kınayan sloganlar attı.

Ramazan ayının son cuma günü olan Dünya Kudüs Günü'nde her yıl türlü etkinlikler düzenleniyor.

AA / Ali Semerci - Güncel

Filistin, Yemen, Kudüs, İran, Güncel, Haberler

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