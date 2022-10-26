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Yemen'de Çatışmalarda Okulların Yıkılmasının Ardından Çadır Derslikler Kuruldu

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Yemen'de Çatışmalarda Okulların Yıkılmasının Ardından Çadır Derslikler Kuruldu

figureIndex0 HACCA, 26 Ekim (Xinhua) -- Yemen'de yüzlerce öğrenci ve öğretmen, öğrenci velilerinin de yardımıyla, hükümet güçleri ile Husiler arasında çıkan çatışmalarda yıkılan eski okullarına 7 kilometre uzaklıktaki köyde çadır, odun ve samanlarla 11 derslik inşa etti.

Yemen'de Çatışmalarda Okulların Yıkılmasının Ardından Çadır Derslikler KurulduYemen'in kuzeybatısında yer alan Hacca eyaletinde derslik olarak kurulan bir çadırda derse katılan öğrenciler, 23 Ekim 2022. (Fotoğraf: Mohammed Al-Wafi/Xinhua) 

HACCA, 26 Ekim (Xinhua) -- Yemen'de yüzlerce öğrenci ve öğretmen, öğrenci velilerinin de yardımıyla, hükümet güçleri ile Husiler arasında çıkan çatışmalarda yıkılan eski okullarına 7 kilometre uzaklıktaki köyde çadır, odun ve samanlarla 11 derslik inşa etti.

Yemen'de Çatışmalarda Okulların Yıkılmasının Ardından Çadır Derslikler KurulduYemen'in kuzeybatısında yer alan Hacca eyaletinde derslik olarak bir çadırın kurulmasına yardım eden öğrenciler, 23 Ekim 2022. (Fotoğraf: Mohammed Al-Wafi/Xinhua)

Yemen'de Çatışmalarda Okulların Yıkılmasının Ardından Çadır Derslikler KurulduYemen'in kuzeybatısında yer alan Hacca eyaletinde derslik olarak kurulan çadırların dışında toplanan öğrenciler, 23 Ekim 2022. (Fotoğraf: Mohammed Al-Wafi/Xinhua)

Yemen'de Çatışmalarda Okulların Yıkılmasının Ardından Çadır Derslikler KurulduYemen'in kuzeybatısında yer alan Hacca eyaletinde derslik olarak kurulan bir çadırdan dışarıya bakan öğrenciler, 23 Ekim 2022. (Fotoğraf: Mohammed Al-Wafi/Xinhua)

Yemen'de Çatışmalarda Okulların Yıkılmasının Ardından Çadır Derslikler KurulduYemen'in kuzeybatısında yer alan Hacca eyaletinde derslik olarak kurulan bir çadırın içindeki öğrenciler görülüyor, 23 Ekim 2022. (Fotoğraf: Mohammed Al-Wafi/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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