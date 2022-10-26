Yemen'de Çatışmalarda Okulların Yıkılmasının Ardından Çadır Derslikler Kuruldu
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figureIndex0 HACCA, 26 Ekim (Xinhua) -- Yemen'de yüzlerce öğrenci ve öğretmen, öğrenci velilerinin de yardımıyla, hükümet güçleri ile Husiler arasında çıkan çatışmalarda yıkılan eski okullarına 7 kilometre uzaklıktaki köyde çadır, odun ve samanlarla 11 derslik inşa etti.
HACCA, 26 Ekim (Xinhua) -- Yemen'de yüzlerce öğrenci ve öğretmen, öğrenci velilerinin de yardımıyla, hükümet güçleri ile Husiler arasında çıkan çatışmalarda yıkılan eski okullarına 7 kilometre uzaklıktaki köyde çadır, odun ve samanlarla 11 derslik inşa etti.
Kaynak: Xinhua / Güncel