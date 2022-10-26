Yemen'de Çatışmalarda Okulların Yıkılmasının Ardından Çadır Derslikler Kuruldu

figureIndex0 HACCA, 26 Ekim (Xinhua) -- Yemen'de yüzlerce öğrenci ve öğretmen, öğrenci velilerinin de yardımıyla, hükümet güçleri ile Husiler arasında çıkan çatışmalarda yıkılan eski okullarına 7 kilometre uzaklıktaki köyde çadır, odun ve samanlarla 11 derslik inşa etti.

Yemen'in kuzeybatısında yer alan Hacca eyaletinde derslik olarak kurulan bir çadırda derse katılan öğrenciler, 23 Ekim 2022. (Fotoğraf: Mohammed Al-Wafi/Xinhua)

HACCA, 26 Ekim (Xinhua) -- Yemen'de yüzlerce öğrenci ve öğretmen, öğrenci velilerinin de yardımıyla, hükümet güçleri ile Husiler arasında çıkan çatışmalarda yıkılan eski okullarına 7 kilometre uzaklıktaki köyde çadır, odun ve samanlarla 11 derslik inşa etti.

Yemen'in kuzeybatısında yer alan Hacca eyaletinde derslik olarak bir çadırın kurulmasına yardım eden öğrenciler, 23 Ekim 2022. (Fotoğraf: Mohammed Al-Wafi/Xinhua)

Yemen'in kuzeybatısında yer alan Hacca eyaletinde derslik olarak kurulan çadırların dışında toplanan öğrenciler, 23 Ekim 2022. (Fotoğraf: Mohammed Al-Wafi/Xinhua)

Yemen'in kuzeybatısında yer alan Hacca eyaletinde derslik olarak kurulan bir çadırdan dışarıya bakan öğrenciler, 23 Ekim 2022. (Fotoğraf: Mohammed Al-Wafi/Xinhua)

Yemen'in kuzeybatısında yer alan Hacca eyaletinde derslik olarak kurulan bir çadırın içindeki öğrenciler görülüyor, 23 Ekim 2022. (Fotoğraf: Mohammed Al-Wafi/Xinhua)