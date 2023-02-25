Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yemen'de Çatışmalar Nedeniyle Okulları Yıkılan Öğrenciler Çadırlarda Eğitim Görüyor

Güncel Haberler

Yemen'de Çatışmalar Nedeniyle Okulları Yıkılan Öğrenciler Çadırlarda Eğitim Görüyor

HACCA, 25 Şubat (Xinhua) -- Yemen'de devam eden çatışmalar nedeniyle okulları yıkılan ya da büyük zarar gören öğrenciler her şeye rağmen sınıflara dönüştürülen çadırlarda, hasırdan ve tahtadan yapılmış kulübelerde eğitim görüyor.

Yemen'de Çatışmalar Nedeniyle Okulları Yıkılan Öğrenciler Çadırlarda Eğitim GörüyorYemen'in kuzeyindeki Hacca vilayetinin Abs bölgesinde, "hasırdan yapılmış kulübenin" sınıf görevi gördüğü okulda eğitim gören öğrenciler, 23 Şubat 2023. (Fotoğraf: Mohammed Al-Wafi//Xinhua)

HACCA, 25 Şubat (Xinhua) -- Yemen'de devam eden çatışmalar nedeniyle okulları yıkılan ya da büyük zarar gören öğrenciler her şeye rağmen sınıflara dönüştürülen çadırlarda, hasırdan ve tahtadan yapılmış kulübelerde eğitim görüyor.

Yemen'de Çatışmalar Nedeniyle Okulları Yıkılan Öğrenciler Çadırlarda Eğitim GörüyorYemen'in kuzeyindeki Hacca vilayetinin Abs bölgesinde, "tahtalardan yapılmış kulübenin" sınıf görevi gördüğü okuldaki bir kız çocuğu, 23 Şubat 2023. (Fotoğraf: Mohammed Al-Wafi//Xinhua)

Yemen'de Çatışmalar Nedeniyle Okulları Yıkılan Öğrenciler Çadırlarda Eğitim GörüyorYemen'in kuzeyindeki Hacca vilayetinin Abs bölgesinde, "tahtalardan yapılmış kulübenin" sınıf görevi gördüğü okuldaki bir kız çocuğu, 23 Şubat 2023. (Fotoğraf: Mohammed Al-Wafi//Xinhua)

Yemen'de Çatışmalar Nedeniyle Okulları Yıkılan Öğrenciler Çadırlarda Eğitim GörüyorYemen'in kuzeyindeki Hacca vilayetinin Abs bölgesinde, "hasırdan yapılmış kulübenin" sınıf görevi gördüğü okulda eğitim gören öğrenciler, 23 Şubat 2023. (Fotoğraf: Mohammed Al-Wafi//Xinhua)

Yemen'de Çatışmalar Nedeniyle Okulları Yıkılan Öğrenciler Çadırlarda Eğitim GörüyorYemen'in kuzeyindeki Hacca vilayetinin Abs bölgesinde, "hasırdan yapılmış kulübenin" sınıf görevi gördüğü okuldaki kız öğrenciler, 23 Şubat 2023. (Fotoğraf: Mohammed Al-Wafi//Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Yemen Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.
title