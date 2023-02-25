Yemen'de Çatışmalar Nedeniyle Okulları Yıkılan Öğrenciler Çadırlarda Eğitim Görüyor Güncel Haberler HACCA, 25 Şubat (Xinhua) -- Yemen'de devam eden çatışmalar nedeniyle okulları yıkılan ya da büyük zarar gören öğrenciler her şeye rağmen sınıflara dönüştürülen çadırlarda, hasırdan ve tahtadan yapılmış kulübelerde eğitim görüyor. Yemen'in kuzeyindeki Hacca vilayetinin Abs bölgesinde, "hasırdan yapılmış kulübenin" sınıf görevi gördüğü okulda eğitim gören öğrenciler, 23 Şubat 2023. (Fotoğraf: Mohammed Al-Wafi//Xinhua) HACCA, 25 Şubat (Xinhua) -- Yemen'de devam eden çatışmalar nedeniyle okulları yıkılan ya da büyük zarar gören öğrenciler her şeye rağmen sınıflara dönüştürülen çadırlarda, hasırdan ve tahtadan yapılmış kulübelerde eğitim görüyor. Yemen'in kuzeyindeki Hacca vilayetinin Abs bölgesinde, "tahtalardan yapılmış kulübenin" sınıf görevi gördüğü okuldaki bir kız çocuğu, 23 Şubat 2023. (Fotoğraf: Mohammed Al-Wafi//Xinhua) Yemen'in kuzeyindeki Hacca vilayetinin Abs bölgesinde, "tahtalardan yapılmış kulübenin" sınıf görevi gördüğü okuldaki bir kız çocuğu, 23 Şubat 2023. (Fotoğraf: Mohammed Al-Wafi//Xinhua) Yemen'in kuzeyindeki Hacca vilayetinin Abs bölgesinde, "hasırdan yapılmış kulübenin" sınıf görevi gördüğü okulda eğitim gören öğrenciler, 23 Şubat 2023. (Fotoğraf: Mohammed Al-Wafi//Xinhua) Yemen'in kuzeyindeki Hacca vilayetinin Abs bölgesinde, "hasırdan yapılmış kulübenin" sınıf görevi gördüğü okuldaki kız öğrenciler, 23 Şubat 2023. (Fotoğraf: Mohammed Al-Wafi//Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Yemen Güncel Haberler

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