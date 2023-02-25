Yemen'de Çatışmalar Nedeniyle Okulları Yıkılan Öğrenciler Çadırlarda Eğitim Görüyor
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HACCA, 25 Şubat (Xinhua) -- Yemen'de devam eden çatışmalar nedeniyle okulları yıkılan ya da büyük zarar gören öğrenciler her şeye rağmen sınıflara dönüştürülen çadırlarda, hasırdan ve tahtadan yapılmış kulübelerde eğitim görüyor.
HACCA, 25 Şubat (Xinhua) -- Yemen'de devam eden çatışmalar nedeniyle okulları yıkılan ya da büyük zarar gören öğrenciler her şeye rağmen sınıflara dönüştürülen çadırlarda, hasırdan ve tahtadan yapılmış kulübelerde eğitim görüyor.
Kaynak: Xinhua / Güncel