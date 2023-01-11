Yemen'de Çadırda Kalan 7 Yemenli Çocuk Sert Kış Soğuğu Nedeniyle Öldü

ADEN, 11 Ocak (Xinhua) -- Yemen'de bir hükümet yetkilisi Salı günü Xinhua'ya, ülke içinde yerinden edilmiş yedi çocuğun öldüğü bilgisini verdi.

ADEN, 11 Ocak (Xinhua) -- Yemen'de bir hükümet yetkilisi Salı günü Xinhua'ya, ülke içinde yerinden edilmiş yedi çocuğun öldüğü bilgisini verdi. Yetkili ülkenin kuzeydoğusunda bulunan Marib vilayetindeki mülteci çadırlarında kalan çocukların sert kış koşulları nedeniyle hayatını kaybettiğini söyledi.

Yemen'in Marib'deki mülteci kamplarının yönetiminden sorumlu idari birim, "Son iki ay içinde, şiddetli kış soğuğu dalgaları Marib'in mülteci kampında yedi çocuğun ölümüne yol açtı" açıklamasında bulundu.

Xinhua'ya konuşan yetkili, şu anda yüzlerce Yemenli çocuğun yıpranmış çadırlarda yaşadığına ve kışlık kıyafet eksikliğinden dolayı büyük sıkıntı çektiğine dikkat çekti.

Yetkili, "Marib'in mülteci çadırlarında yaşayan birçok aile, insani yardım kuruluşlarına temel ihtiyaçlarını karşılamaları için çağrıda bulundu" dedi.

Resmi hükümet raporlarına göre, hükümetin kontrolünde olan Marib vilayeti, savaşın harap ettiği Yemen'deki en büyük mülteci kamplarına ev sahipliği yapıyor ve ülke içinde yerinden edilmiş 2,2 milyondan fazla kişi vilayetin farklı noktalarına dağılmış çadırlarda yaşıyor.

Yemen'de, İran destekli Husi milislerinin kuzeydeki birçok şehre saldırdığı ve Suudi destekli Yemen hükümetini başkent Sana'dan çıkarmaya zorladığı 2014'ün sonlarından bu yana iç savaş yaşanıyor.

Savaş 10 binlerce insanın ölümüne, dört milyon kişinin yerinden olmasına yol açtı ve ülkeyi açlığın eşiğine getirdi.