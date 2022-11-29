Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yemen'de Binlerce Böbrek Hastası, Malzeme Eksikliği Nedeniyle Ölüm Riskiyle Karşı Karşıya

Güncel Haberler

Yemen'de Binlerce Böbrek Hastası, Malzeme Eksikliği Nedeniyle Ölüm Riskiyle Karşı Karşıya

SANA, 29 Kasım (Xinhua) -- Yemen'in başkenti Sana'daki sağlık yetkilileri, yerel diyaliz merkezlerini çalışır halde tutmak için yeterli temel ihtiyaç malzemesi olmaması nedeniyle 5.000'in üzerinde böbrek yetmezliği hastasının ölüm riskiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulundu.

Yemen'de Binlerce Böbrek Hastası, Malzeme Eksikliği Nedeniyle Ölüm Riskiyle Karşı KarşıyaYemen'in başkenti Sana'daki Al-Thawra Hastanesi'nde diyaliz tedavisi gören böbrek yetmezliği hastaları, 27 Kasım 2022. (Fotoğraf: Mohammed Mohammed/Xinhua)

SANA, 29 Kasım (Xinhua) -- Yemen'in başkenti Sana'daki sağlık yetkilileri, yerel diyaliz merkezlerini çalışır halde tutmak için yeterli temel ihtiyaç malzemesi olmaması nedeniyle 5.000'in üzerinde böbrek yetmezliği hastasının ölüm riskiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulundu.

Yemen'de Binlerce Böbrek Hastası, Malzeme Eksikliği Nedeniyle Ölüm Riskiyle Karşı KarşıyaYemen'in başkenti Sana'daki Al-Thawra Hastanesi'nde tedavisi gören bir böbrek yetmezliği hastası, 27 Kasım 2022. (Fotoğraf: Mohammed Mohammed/Xinhua)

Yemen'de Binlerce Böbrek Hastası, Malzeme Eksikliği Nedeniyle Ölüm Riskiyle Karşı KarşıyaYemen'in başkenti Sana'daki Al-Thawra Hastanesi'nde diyaliz tedavisi gören bir böbrek yetmezliği hastası, 27 Kasım 2022. (Fotoğraf: Mohammed Mohammed/Xinhua)

Yemen'de Binlerce Böbrek Hastası, Malzeme Eksikliği Nedeniyle Ölüm Riskiyle Karşı KarşıyaYemen'in başkenti Sana'daki Al-Thawra Hastanesi'nde diyaliz tedavisi gören bir böbrek yetmezliği hastası, 27 Kasım 2022. (Fotoğraf: Mohammed Mohammed/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Yemen Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.
title