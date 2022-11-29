Yemen'de Binlerce Böbrek Hastası, Malzeme Eksikliği Nedeniyle Ölüm Riskiyle Karşı Karşıya
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SANA, 29 Kasım (Xinhua) -- Yemen'in başkenti Sana'daki sağlık yetkilileri, yerel diyaliz merkezlerini çalışır halde tutmak için yeterli temel ihtiyaç malzemesi olmaması nedeniyle 5.000'in üzerinde böbrek yetmezliği hastasının ölüm riskiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulundu.
SANA, 29 Kasım (Xinhua) -- Yemen'in başkenti Sana'daki sağlık yetkilileri, yerel diyaliz merkezlerini çalışır halde tutmak için yeterli temel ihtiyaç malzemesi olmaması nedeniyle 5.000'in üzerinde böbrek yetmezliği hastasının ölüm riskiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulundu.
Kaynak: Xinhua / Güncel