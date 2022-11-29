Yemen'de Binlerce Böbrek Hastası, Malzeme Eksikliği Nedeniyle Ölüm Riskiyle Karşı Karşıya Güncel Haberler SANA, 29 Kasım (Xinhua) -- Yemen'in başkenti Sana'daki sağlık yetkilileri, yerel diyaliz merkezlerini çalışır halde tutmak için yeterli temel ihtiyaç malzemesi olmaması nedeniyle 5.000'in üzerinde böbrek yetmezliği hastasının ölüm riskiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulundu. Yemen'in başkenti Sana'daki Al-Thawra Hastanesi'nde diyaliz tedavisi gören böbrek yetmezliği hastaları, 27 Kasım 2022. (Fotoğraf: Mohammed Mohammed/Xinhua) SANA, 29 Kasım (Xinhua) -- Yemen'in başkenti Sana'daki sağlık yetkilileri, yerel diyaliz merkezlerini çalışır halde tutmak için yeterli temel ihtiyaç malzemesi olmaması nedeniyle 5.000'in üzerinde böbrek yetmezliği hastasının ölüm riskiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulundu. Yemen'in başkenti Sana'daki Al-Thawra Hastanesi'nde tedavisi gören bir böbrek yetmezliği hastası, 27 Kasım 2022. (Fotoğraf: Mohammed Mohammed/Xinhua) Yemen'in başkenti Sana'daki Al-Thawra Hastanesi'nde diyaliz tedavisi gören bir böbrek yetmezliği hastası, 27 Kasım 2022. (Fotoğraf: Mohammed Mohammed/Xinhua) Yemen'in başkenti Sana'daki Al-Thawra Hastanesi'nde diyaliz tedavisi gören bir böbrek yetmezliği hastası, 27 Kasım 2022. (Fotoğraf: Mohammed Mohammed/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Yemen Güncel Haberler

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