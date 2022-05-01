Yemen'de bayram hazırlıkları - Haberler

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Yemen'de bayram hazırlıkları

AA - Güncel
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GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Çarşıda alışveriş yapanlardan detaylar Hançer mağazasından detaylar Parfüm satıcısı Macid Jazim ile röportaj Elbise dikilmesi ve satılan elbiseler Vatandaş Zakaria Al-Ahdal ile röportaj Çarşıdaki hareketlilikten detay TAİZ - Yemen'in Taiz kentinde Ramazan bayramının...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Çarşıda alışveriş yapanlardan detaylar

Hançer mağazasından detaylar

Parfüm satıcısı Macid Jazim ile röportaj

Elbise dikilmesi ve satılan elbiseler

Vatandaş Zakaria Al-Ahdal ile röportaj

Çarşıdaki hareketlilikten detay TAİZ - Yemen'in Taiz kentinde Ramazan bayramının yaklaşmasıyla Cumhuriyet Çarşısı'nda hareketlilik yaşandı.

AA / Güncel

Cumhuriyet, alışveriş, Röportaj, Yemen, Güncel, Haberler

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