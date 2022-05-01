Yemen'de bayram hazırlıkları
AA - Güncel
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GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Çarşıda alışveriş yapanlardan detaylar Hançer mağazasından detaylar Parfüm satıcısı Macid Jazim ile röportaj Elbise dikilmesi ve satılan elbiseler Vatandaş Zakaria Al-Ahdal ile röportaj Çarşıdaki hareketlilikten detay TAİZ - Yemen'in Taiz kentinde Ramazan bayramının...
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Çarşıda alışveriş yapanlardan detaylar
Hançer mağazasından detaylar
Parfüm satıcısı Macid Jazim ile röportaj
Elbise dikilmesi ve satılan elbiseler
Vatandaş Zakaria Al-Ahdal ile röportaj
Çarşıdaki hareketlilikten detay TAİZ - Yemen'in Taiz kentinde Ramazan bayramının yaklaşmasıyla Cumhuriyet Çarşısı'nda hareketlilik yaşandı.
AA / Güncel